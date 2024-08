9 prendas y los mejores trucos para incluir 'denim' en tus looks veraniegos (sin pasar calor)

9 18

© violetaasanchez

'Microshorts'

¿Tú también querías ser como Miley Cyrus en Party in The USA? ¡Ahora es tu oportunidad! Los shorts ultracortos denim están en plena tendencia este verano, aunque han sido populares durante todo el año en diversos materiales. En esta temporada, son ideales para los días de calor y te permiten crear looks atrevidos y llenos de estilo. Lúcelos con tops o camisetas que tapen el ombligo para un toque más sofisticado y finaliza el look con unas botas biker o cowboy.