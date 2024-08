Los diez looks que te salvarán en agosto cuando no sepas qué ponerte

9 10

El estilo 'Old Money' para verano

El secreto para dar con un look Old Money es optar por prendas de fondo de armario que nunca pasan de moda, pero si le aportamos un color llamativo como el rosa, ¡el triunfo está asegurado! Te proponemos que sigas los pasos de esta inspiración, ya sea para ir a trabajar o para salir con tus amigas a los placed to be, porque tan solo necesitarás una camisa de rayas masculina y unos shorts de tiro alto que encajen bien con sandalias planas de piel.