¿Por qué tus looks no parecen elegantes? Estos son los errores que quizá cometes

El poder de los básicos de fondo de armario

No es ningún secreto que tener un buen fondo de armario compuesto de piezas básicas de gran calidad, es la clave para vestir bien en cualquier época del año. Desca misas blancas, vaqueros de tiro alto, chaquetas de sastre, vestidos negros... Pero he aquí el secreto para sentir que no siempre luces igual, hay que saber adaptarlas a las nuevas tendencias para así conseguir decenas de look que nunca pasan de moda.