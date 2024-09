Los looks vistos en el US Open Tennis de Nueva York: Kendall Jenner, Taylor Swift, Emily Ratajkowski...

Desde hace varias temporadas hemos visto como las citas deportivas vuelven a ser el place to be en el que codearse, disfrutar y deslumbrar con la elección de looks. Y esta semana, aunque ya ha dado comienzo New York Fashion Week, también está celebrándose el US Open de Tenis en la misma ciudad que ha congregado a reconocidos rostros del panorama, desde la artista Taylor Swift a las aclamadas modelos Kendall Jenner, Emily Ratajkowski y Alessandra Ambrosio entre otras que han acertado con su vestuario, ¿cuál es tu favorito?

1 8 © Getty Images Taylor Swift La reina de los escenarios, Taylor Swift, ha robado toda la atención por su aparición en las gradas con su novio Travis Kelce, con quien ha compartido muchos gestos de complicidad. Y su minivestido estampado vichy en rojo y blanco , ¡nos ha encantado! Se trata de un diseño confeccionado en lino, de tirantes finos, cuerpo encorsetado y minifalda con vuelo de la marca Reformation que ha completado con sandalias de plataforma de Gucci.

2 8 © Getty Images Kendall Jenner ¿Quién dijo que en septiembre no podíamos vestir de blanco? La top model Kendall Jenner nos ha demostrado cómo hacerlo sin fallar en el intento, ¡y presumiendo de kilométricas piernas bronceadas! Para disfrutar de una jornada de tenis se ha enfundado en un total look compuesto por un top de manguita corta y muy ceñido con minifalda que se adapta a su silueta, lo ha combinado con bailarinas negras.

3 8 © Getty Images Emily Ratajkowski Una cita que tampoco ha querido Emily Ratajkowski que una vez más ha demostrado cómo ser sexy simplemente insinuando, ¡una auténtica maestra! Se ha enfundado en un conjunto en un precioso gris perla conformado por un top anudado al cuello y unos ajustadísimos pantalones de tiro alto y pernera ligeramente acampanada, con sandalias de tacón minimalistas a los pies.

4 8 © Getty Images Lindsay Lohan La superestrella Lindsay Lohan ha sido otro de los rostros que ha destacado en esta edición, y acompañada de su marido Bader Shammas, ha lucido un sencillo vestido camisero y falda tableada en un tono clarito que ha completado con un pequeño cinturón metalizado y un cárdigan de punto en la misma gama.

5 8 © Getty Images Caroline Daur La experta alemana en moda Caroline Daur ha vuelto a confirmar por qué la tendencia por el lujo silencioso es tan aplaudida. Simplemente se ha decantado por el combo de dos colores, blanco y azul marino, para su jersey de punto anudado sobre los hombros, el vestido básico de corte midi y los mocasines con el bolso de mano a conjunto.

6 8 © Getty Images Alessandra Ambrosio Siguiendo su estilo personal, la reconocida modelo Alessandra Ambrosio ha robado todo el protagonismo a su llegada. Y lo ha hecho estrenando un top de punto cortido y de manguita corta, una sobrecamisa blanca sobre el hombro, una minifalda en tono pastel con botones dorados, sandalias tacón cómodo y bolso guateado.

7 8 © Getty Images Coco Rocha La modelo y presentadora Coco Rocha ha sido una de las mejores vestidas en el US Open de Tenis, ¡y gracias a una prenda clásica! Hablamos de este minivestido negro con cuello tipo esmoquin en blanco, cuerpo encorsetado y falda con vuelo, obra de Christian Siriano, que ha compaginado con altísimos tacones de plataforma.