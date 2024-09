Emily Ratajkowski inaugura New York Fashion Week con las botas blancas ideales para la temporada

Ha dado inicio oficialmente una de las temporadas más emocionantes para los amantes de la moda: Fashion Week. Y para dar inicio a un circuito que recorre las ciudades más importantes dentro de la industria, Nueva York es la primer parada para diseñadores, celebridades y conocedores de la moda.

A lo largo de los años, la Gran Manzana se ha convertido en el escenario perfecto para que las celebridades luzcan sus mejores looks, y Emily Ratajkowski no es la excepción. La modelo y actriz fue vista antes de asistir a la pasarela de Proenza Schouler con un conjunto que encarna a la perfección la elegancia contemporánea y el estilo urbano.

Sea el día que sea, la actriz no deja de darnos de qué hablar con su estilo callejero, que sigue sumando looks de inspiración a nuestros tableros de Pinterest. Si bien Ratajkowski no necesita excusa para vestir bien, Fashion Week es el evento perfecto para salir de su zona de confort y darnos looks con un toque especial.

Emily Ratajkowski para el show de Proenza Schouler

La modelo apostó por un top negro de cuello alto sin mangas de entalle ajustado con el que resalta su figura de manera minimalista. Complementó con una falda larga acampanada de cuero negro con la que le dio un toque sofisticado y que aporta textura al look. La falda, tiene todas las características que definen los diseños de la marca, la fusión perfecta entre atrevido y femenino.

Las piezas que robaron la atención del atuendo fueron sin duda los accesorios. Lleva un par de botas blancas a la rodilla, con las que crea contraste y da un toque de frescura al conjunto monocromático. La modelo llevó una bolsa de mano roja, que resalta por su tono vibrante que rompe con la paleta de colores sobrios. Llevó la melena suelta y ligeramente despeinada, y junto con un maquillaje natural, completaron este look effortless chic, ideal para un evento como lo es Fashion Week.

© Getty Images Emily Ratajkowski antes del desfile de Primavera/Verano de Proenza Schouler

La elección de Emily demuestra una vez más su habilidad para combinar piezas clásicas con tendencias moderas y divertidas, logrando un estilo atemporal con feel innovador y sofisticado. Sin duda, este look será todo un referente en cuanto las apariciones de street style en la Semana de la Moda en Nueva York.

La colección Primavera/Verano 2025 de Proenza Schouler

Proenza Schouler es una de las marcas que determinan la pauta durante la semana de la moda de Nueva York. Lo que significa que seguramente algunos de los elementos en su colección se convertirán en las tendencias que dominarán la temporada siguiente. Lazaro Hernandez y Jack McCollough (diseñadores de la marca) presentaron su colección ante un íntimo grupo de 140 personas a sólo días antes de que inicie el calendario e itinerario oficial de NYFW.

© Launchmetrics Spotlight Proenza Schouler SS2025

Si bien la casa es experta en diseñar prendas dinámicas y sobrias pero diferentes, en esta ocasión apuesta por una colección que retoma los códigos atemporales de la casa para darles un giro nuevo, diferente y actual. Se siente una colección náutica, con piezas en textiles ligeros y con estampados rayados, prendas por las que uno apuesta en una salida en velero o para una tarde por el mediterráneo.