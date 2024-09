12 faldas 'midi' de tendencia con las que irás muy bien vestida todo el otoño

8 12

Ejecutiva moderna

El look de oficina se renueva este otoño con faldas ejecutivas de corte largo y elegante, y sobre todo en tonos grises. Este tipo de falda en particular es perfecta para crear un look pulido, ideal para un día largo en la oficina, una entrevista o una reunión. Combínala con una camisa blanca ajustada, unos mocasines y unos calcetines para un conjunto clásico pero moderno. En Sandro tienen esta preciosa, un básico que te durará toda la vida (225 euros).