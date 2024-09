Así es el nuevo 'power dressing': cómo han evolucionado los códigos del traje en 2024

No podemos decir que los trajes son tendencia, pues en realidad, ¿cuándo han dejado de serlo? Desde que en la década de los veinte Coco Chanel los introdujera en el armario femenino y después hicieran lo mismo diseñadoras como Elsa Schiaparelli, han permanecido casi perennes hasta nuestros días. Hoy no resultan simplemente un look elegante que llevar a la oficina, pues se han convertido también en una elección acertada y triunfal para asistir a eventos como una boda e incluso una alfombra roja.

1 8 © @tamara_falco Este otoño hemos observado sobre la pasarela y en las nuevas propuestas de las tiendas cómo los trajes van mucho más allá de sus siluetas más clásicas. Así lo demostraba esta semana Tamara Falcó durante su paso por El Hormiguero, confiando de nuevo en su extensa colección de conjuntos de dos piezas. Posaba con una original americana de manga asimétrica disponible entre lo nuevo de Zara. Un diseño que refleja muy bien lo que nos han transmitido las colecciones Otoño/Invierno 2024 de las firmas.

2 8 © Getty Images Durante la última edición del Festival de Venecia era Cate Blanchett quien ejemplificaba los nuevos códigos del traje, con un sofisticado diseño de la última línea de Armani Privé. Un sobrio conjunto en color negro que sorprendía especialmente por su espalda, con una gran abertura y varias hileras de perlas cayendo sobre ella.

3 8 Schiaparelli Otoño/Invierno 2024 Un 'tailoring' que rompe con lo convencional Aunque el pantalón recto de pinzas y la americana entallada parten como básicos, esta temporada la apuesta de un gran número de diseñadores es dotar de toques especiales a las piezas, restando elementos como hacía Schiaparelli con su blazer viral, o agregando otros.

4 8 © Launchmetrics Spotlight Saint Laurent Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Del Core Otoño/Invierno 2024 Saint Laurent o Viktor & Rolf proponen añadir pronunciadas e incluso exageradas hombreras en sus chaquetas. Armani o Thom Browne apuestan por incorporar en sus diseños pedrería, lentejuelas e incluso fusionar dos prendas en una, como Del Core con sus americanas que parecen también chalecos o tops con cremalleras.

5 8 © Launchmetrics Spotlight Michael Kors Otoño/Invierno 2024 Siluetas que enfatizan las curvas Chalecos entallados ligeramente, americanas con cortes estratégicos, vestidos de sastre que celebran el cuerpo femenino... No todo se rige ya por el oversize que desde hace tiempo marca los trajes femeninos.

6 8 © Launchmetrics Spotlight Chanel Otoño/Invierno 2024 © Bleis Madrid Bleis Madrid Otoño 2024 Explosión de color y brillo No solo encontraremos trajes en el burdeos que tiñe el otoño, como la propuesta de Bleis Madrid con este chaleco cruzado a juego con el pantalón. También se presentan alternativas como el rosa suave de Stella McCartney o los morados intensos que defiende Chanel. Incluso los metalizados: piezas doradas y plateadas, también con adornos como flecos o perlas.

7 8 © Launchmetrics Spotlight Dolce & Gabbana Otoño/Invierno 2024 Modelos (muy) atrevidos El color negro jamás resulta aburrido entre los nuevos trajes, pues diseñadores como Dolce&Gabbana se han encargado de llenarlos de sensualidad incorporando transparencias en sus diseños.