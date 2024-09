25 tiendas españolas de invitada que tienes que conocer para triunfar en tu próxima boda

Desde hace años, España se ha posicionado como el país en el que la moda cobra un gran peso en grandes celebraciones como bodas, no solo en cuanto a los vestidos de novia, también las invitadas se ha convertido en fieles referentes de estilo. Somos aquel glamuroso escaparate viviente en el que se inspiran las chicas de alrededor del globo terráqueo para dar con el look perfecto, y gracias al ingenio FASHION de las firmas españolas que se cuelan en nuestros armarios para este tipo de citas que requieren un vestuario más especial, elegante y original, hemos alcanzado este título internacional que seguiremos ondeando por mucho tiempo más. Por esta razón, y además de seguir la acertadísima guía para no fallar nunca, te presentamos las 25 marcas nacionales de invitada que seguramente no conoces y tienes que fichar para seguir triunfando en tu próximo evento.

1 25 © Blanca Astolfi B.A.G. by Blanca Astolfi De Sevilla a Madrid, así ha sido el viaje empresarial de la empresaria treinteañera que ha vestido a reconocidas personalidades como Sofía Palazuelo ocupando los titulares. B.A.G by Blanca Astolfi ha escalado los peldaños hasta consolidarse como el catálogo perfecto en el que encontrar diseños delicados, románticos y súper femeninos que respiran un aire de fantasía etérea que no pasan pasan desapercibidos.

2 25 © Matelier MATELIER O crear un look desde cero en su atelier ubicado en la capital madrileña, o enamorarte de sus coloridas propuestas estampadas (¡su sello de identidad!), esa es la idea de la fundadora de MATELIER, Andrea Mateache, desde que lanzó este proyecto en 2019. "Nace de la necesidad de dar un giro al mundo de la ropa de fiesta y encontrar la fórmula perfecta para crear diseños únicos y diferentes para ocasiones especiales" explican desde la marca.

3 25 © Claw the Label Claw the Label Slow fashion, esa es la regla principal de Claw the Label. La firma sevillana batutada por Carmen León apuesta por modelos, tejidos, cortes y materiales diferentes con los que ha conquistado a las chicas más exigentes del panorama demostrando que no hay límites para dar rienda suelta a la imaginación y crear auténticas obras de arte sin salir de nuestras fronteras. ¿Y lo mejor? Son vestidos únicos que depende de cómo lo combines, encajan para casi todo tipo de celebraciones.

4 25 © Riviet Riviet La historia de Riviet es el perfecto ejemplo de cómo el rebranding es esencial para seguir adelante y adaptarse a las necesidades del momento, y según explica su fundadora, Yaiza Mata Llama, "nació de forma sorpresiva e inesperada". Con una divertida propuesta de vestidos y total looks estampados creados en sus talleres en Sevilla, son ideales para aquellas que buscan opciones diferentes que se salen de lo común y te invitan a que seas "tu propia musa" cualquier día del año.

5 25 © Galcon Studio Galcon Studio Cuando la familia une fuerzas germinan proyectos triunfadores, es el caso de Galcon Studio. Bajo la dirección de Pilar González Alcón, su hermana Teresa y su marido Ernesto se posicionan como una de las firmas más reconocidas del sector de invitadas por una importante razón, optan siempre por tejidos fabricados a partir de fibras de origen natural y estampados exclusivos, un detalle que marca la diferencia. Desde vestidos largos y midis, a conjuntos de tops, faldas y pantalones, y casi todos ellos surgen con la idea de poner combinarlos entre sí para así tener un gran repertorio de vestuario.

6 25 © Vanderwilde Vanderwilde Fue en 2013 cuando las hermanas Blanca y Angela quisieron embarcarse en esta preciosa aventura en su ciudad natal de Sevilla, y así surgió Vanderwilde. En cada colección que lanzan a la luz en sus looks estampados priman siempre la distinción y la elegancia que tanto caracterizan a las invitadas españolas. Con detalles especiales con mangas, cortes, materiales y acabados, se han convertido en una de las marcas más buscadas de los últimos años.

7 25 © Zambrana Studio Zambrana Studio He aquí una marca emergente con sede en Madrid que se está haciendo viral en las redes sociales, Zambrana Studio. Según afirman, "nuestros diseños se elaboran meticulosamente aquí antes de viajar a Vietnam, donde colaboramos con talentosas artesanas para la producción", y así crean los modernos conjuntos de fiesta que equilibran sin esfuerzo la tendencia con la comodidad y que sus clientas combinan con tocados impresionantes.

8 25 © Colima Colima Colima Colima Aunque su nombre se refiere a un pequeño estado de México cerca de la costa del Pacífico, en realidad esta empresa de moda está fundada en España por los primos María y Álex Gozalo. Colima Colima se presenta como una firma inspirada en los tesoros vintage de los armarios de sus madres y abuelas, que nos descubren siluetas fluidas y vaporosas con los que deslumbrar en cualquier celebración que se nos presente, ¡independientemente de la época del año! Su objetivo es seguir con la línea slow fashion, confeccionar a mano en sus talleres y ser responsables con el planeta.

9 25 © Avec Studio Avec Studio Ideada en París con una clara inspiración: el romanticismo en esta puro. Estas fueron las coordenadas de Avec Studio, la firma afincada en la capital española, que crearon el matrimonio de Inés y Robert en abril de 2019 y que incluso han desfilado en la 080 Barcelona Fashion. "Reaccionar contra lo común" es su lema, su forma de entender la moda ya que quieren ser diferentes, destacar entre los demás, sentirse especial, único y seguro de sí mismo a través de la ropa.

10 25 © Muscari Muscari El tándem de hermanas creado entre María y Teresa, (¡aunque antes su madre también estaba en la ecuación!) dio lugar a Muscari. Una línea de invitadas que ha crecido con el paso del tiempo en plena calle Zurbano de Madrid, que se adaptan a todo tipo de situaciones gracias a sus modelos estampados con diferentes estampados, cortes, tejidos y escotes que nos demuestran que depende de cómo lo combines, funcionan muy bien para bodas e incluso para reciclarlos más adelantes en la oficina.

11 25 © G-LEM G.LEM Un viaje Uganda para colaborar durante un año con una ONG y una preciosa historia de amor fue el cóctel perfecto para desarrollar G.LEM. Un maravilloso y ejemplar proyecto que desarrollaron Elena y Álvaro en 2019 y que se ha vuelto viral en las redes sociales por el tesoro de prendas y tejidos que crean los alumnos de su G.LEM Fashion School de este rincón africano. Sus prendas de edición limitadas que se agotan en un abrir y cerrar de ojos son de las más solicitadas del momento, ¡y con razón!

12 25 © Laganini Laganini Tras trabajar varios años en la industria de la moda y un viaje a Croacia que le marcó para siempre, Ángela Jordá se aventuró a lanzarse a la piscina y fundar Laganini, allá por 2023. Una empresa que combina piezas casuales con otras de invitada, ¡incluso ha hecho colaboraciones con influencers! "Estaba deseando crear piezas de calidad, únicas y especiales pensadas para una mujer con personalidad y apasionada de la moda, que busca divertirse y expresar su propia identidad a través de ella” explica.

13 25 © Martina Maletti Martina Maletti Con un gran legado y aprendizaje a sus espaldas en el sector de moda, Martina Maletti, de ascendencia española e italiana, quiso seguir los pasos empresariales de su familia y en 2022 fundó la marca de moda femenina bajo su propio nombre. Con sede en Madrid, su filosofía reside en la dedicación a la artesanía, los detalles meticulosos y la selección cuidadosa de los tejidos que les permiten crear conjuntos elegantes a la misma par que modernos, y siempre respetando el planeta.

14 25 © Vanó Vanó No es ningún secreto que la ciudad de París es el destino en el que las emprendedoras se inspira, y es el caso de Vanó. Aunque nació en Madrid cada uno de sus looks confeccionados a mano en un taller con tejidos de alta calidad, sigue la estela de las francesas, y según nos han contado su nombre proviene de una de sus calles, la Rue Vaneau, donde su diseñadora, Sandra, vivió muy felizmente tiempo atrás durante una etapa muy inspiradora.

15 25 © CLO CLO "CLO no es sólo una marca, es una palabra que define un estilo de vida" así se presentan diferenciándose ante los demás. Una iniciativa de Covadonga Rodríguez que apareció en 2015 como un universo creativo que da vida a toda aquella belleza que nos hace sentir a través de las joyas y sus vestidos de lujo con toques contemporáneos que ofrecen salirse de la zona de confort. En su catálogo localizamos diseños cargados de personalidad, estampados sofisticados y cortes de lo más favorecedores.

16 25 © Anoei Anoei ANOEI, bajo la dirección Inés Botella Amenedo, vio la luz en un rincón de Galicia en 2023, y desde entonces no ha dejado de crecer. Un marca con alma natural que aterriza en nuestras manos (¡y armario!) como una oda a la elegancia, la fuerza y la naturaleza. Sus looks de invitada encuentran el equilibrio perfecto entre lo sensual y la delicadeza, ¡son de lo más versátiles!



17 25 © Baudesson Baudesson "Baudesson es el lugar donde se une la delicadeza con la rebeldía. Es tradición y aire fresco, despreocupación y elegancia, calma y emoción." así se presentan ante el mundo. Es una maravillosa iniciativa que aparece tras el sueño de dos hermanas madrileñas que lanzaron a finales de 2020 con una clara apuesta por el telar tradicional que da lugar a prendas atemporales que llevar toda la vida. Su objetivo es añadir ese toque en el armario de toda mujer que la haga diferente.

18 25 © Himba Collection Himba Collection A principios de diciembre de 2021 el matrimonio influencer compuesto por María García de Jaime y Tomás Páramo presentaron Himba Collection. Su esperada marca de ropa inspirada por el amor que sienten por el continente de África, sus originales y coloridos estampados que nos ayudan a subir nuestro estado de ánimo y la bonita elegancia que ellos tienen, que se refleja a la perfección en sus diseños de invitada que han conquistado a royals como Victoria de Marichalar.

19 25 © Zaitegui Zaitegui Studio Te presentamos a Zaitegui Studio, una firma vasca especializada en invitadas cuya carta de presentación son los vestidos románticos. Su fundadora, Diana Zaitegui (la segunda generación en vivir de la industria de la moda), adora todo lo relacionado con lo vintage, razón por la que cada uno de sus diseños destacan por esa pincelada antigua a partir de la elección de tejidos, los cortes, patrones, los detalles que marcan la diferencia...

20 25 © Cherubina Cherubina Cherubina lleva desde 2003 vistiendo a las mujeres más exigentes del país, bajo la visión de su directora creativa y fundadora, Ana Cherubina (gran amante de la sombrerería artesana), a través de sus tocados atemporales que se cuelan en las bodas más exquisitas y con sus prendas de inspiración retro. Gracias a su historia, se han posicionado como una de las marcas más consolidadas del mercado, tanto que ya la ha vestido la reina Letizia.

21 25 © Mannit Mannit Inma y Patricia, son las hermanas originarias de Villarrobledo (Albacete), que tiempo atrás se iniciaron en el mundo empresarial con la marca Mannit en el año 2016. Un proyecto que comenzaron en Madrid, y junto a su hermano Eduardo, para ofrecer una amplia propuesta a aquellas que buscan vestir de forma elegante, sencilla y atemporal en la temporada de bodas.



22 25 © BYAN BYAN Detrás de BYAN se encuentra Andrea Moragues, la CEO y diseñadora de una de las empresas más bonitas y divertidas que han aparecido en los últimos años. Para ella todo surgió durante una larga estancia en la India tras el traslado por trabajo de su marido, ¡y no sabía cómo vestirse! Así que al sumergirse en su cultura, se enamoró de la explosión de colores y estampados y se embarcó en esta aventura FASHION que hoy se cuela en nuestras líneas.

23 25 © Casoná Casoná Hace pcoo, tan solo en un abrir y cerrar de ojos, que Casoná aterrizó en el panorama. Una marca de invitadas inspirada en las raíces, la artesanía y la riqueza de las culturas hispanas y latinas. Un equipo formado por Carmela Osorio (que nació en Caracas) e Inés Sainz (que lo hizo en Marbella), su visión puesta en común ha dado lugar a esta maravillosa firma que promete dar mucho de qué hablar.

24 25 © Baymo Baymo Mónica Aurell cumplió su sueño al lanzar al mundo Baymo en 2020, un proyecto enfocado en prendas de invitadas que nacen en los talleres y gracias al trabajo de sus costureras de la ciudad de Barcelona. Una de las características que le diferencia de las demás es su apuesta por los estampados y coloridos llamativos que bañan sus diseños tan ideales, ¡independientemente de la época del año que sea!