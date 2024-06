Guía FASHION de la invitada ideal: trucos, diseños y firmas para acertar en las bodas de verano

3 12

Lo que el color puede hacer por ti

Otros de los puntos imprescindibles que no puedes pasar de largo, es la elección del color. Aunque independientemente de la zona donde se celebre el evento puedes lucir cualquiera, nosotras te recomendamos que si tiene lugar en la zona de Andalucía, e incluso las llanuras de Extremadura, optes por diseños de tonalidades vibrantes y alegres que además de subirte el ánimo, ¡te ayudarán a potenciar el bronceado! Y no solo nos referimos a propuestas lisas que no pasan de moda, también de estampados cargados de personalidad.