El maratón de estilo de Lily Collins en Nueva York: ¡4 looks en solo 24 horas!

París, Roma…y ahora Nueva York. El pasado 12 de septiembre aterrizó en Netflix la segunda parte de la cuarta entrega de Emily in Paris, fenómeno juvenil que ha trascendido la pequeña pantalla, provocando que su elenco esté en boca de cualquier amante serial o de la moda. Con la última gira promocional hemos reafirmado que, además de dejarnos boquiabiertas con sus estilismos dentro del set de rodaje, el reparto es capaz de revelar, también, las tendencias que están dominando el sector fuera de él. A sabiendas de ello, no es de extrañar que Lily Collins –quien interpreta a la icónica Emily Cooper– se haya adueñado de la Gran Manzana en las últimas horas. ¿Te apetece descubrir cómo ha sido el maratón de estilo de la actriz en tan solo 24h? ¡Vamos a ello!

'Blazer' efecto piel con pantalón de traje en marrón chocolate

No hay período otoñal en el que el efecto cuero no vuelva a invadir los armarios de las más entendidas en la materia, por lo que, a estas alturas, deberíamos conocer cómo defenderlo durante este Otoño/invierno 2024-2025. Collins ha dejado ver que la versatilidad de esta corriente estilística no tiene límites, por lo que podemos adaptarla a nuestras necesidades más intrínsecas. La británica se paseó por Midtown con una blazer negra entallada de Magda Butrym, diseño con solapas, bolsillos delanteros y botonadura simple que conjugó con pantalón de traje holgado en marrón chocolate, tono que promete desbancar a todos los demás. En lo que a complementos se refiere, completó el look con gafas de sol negras y zapatos de tacón con puntera en pico a tono.

'Blazer' de cuadros con vaqueros rectos

El estampado de cuadros lo tiene todo para ser uno de los prints más abrazados por las insiders. Un motivo legendario que sigue causando sensación tanto entre abanderados del punk como en fieles de la indumentaria college o el sin igual tweed de Chanel. La protagonista de Love, Rosie, en cambio, optó por una configuración mucho más básica, liderada por una blazer de Saint Laurent, prenda con afiladas solapas en pico y doble botonadura que combinó con top negro y pantalón vaquero de corte recto con cinturón. En cuanto a calzado, se subió a unos zapatos destalonados.

'LBD' al más puro estilo ‘coquette’

Lily Collins, con motivo de un evento de la Fundación SAG-AFTRA sobre Emily in Paris, celebrado en el Centro Robin Williams, reinventó el movimiento coquette. Lo hizo enfundándose en un minivestido negro de escote Bardot. Una confección de acabado aterciopelado con ribetes en tul en escote y lazada incorporada a tono. Culminó la ecuación con medias poco tupidas, joyería fina y zapatos de tacón. ¡Una opción perfecta para deslumbrar en eventos nocturnos!

Transparencias y falda 'cargo'

Esta fue, probablemente, la propuesta más casual que lanzó. Hablamos de un cóctel firmado por Rabanne formado, en primer lugar, por un cuerpo negro transparente con tachuelas doradas incrustadas. Y en segundo lugar, por una falda con abertura frontal, bolsillos de grandes dimensiones y cremalleras delanteras en caqui. Unas sandalias de tacón con tiras fueron suficientes para poner el broche de oro al look como merecía.