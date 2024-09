Lily Collins triunfa en Roma con un look dorado de pasarela y tacones joya para disfrutar de su último éxito

En unas horas podremos sentarnos en nuestro sofá de casa, encender la televisión y disfrutar del estreno de la serie más comentada del momento, Emily in Paris. La segunda y esperadísima entrega de la cuarta temporada, producida por la plataforma Netflix, verá la luz el próximo 12 de septiembre, y por ello sus protagonistas han celebrado este éxito ante las cámaras en una nueva localización, ¡Roma! Su estrella principal, Lily Collins, que interpreta a Emily Cooper, ha sido la mejor vestida del evento enfundada en un impresionante vestidazo metalizado que le sienta de maravilla y que se subió tiempo atrás en la pasarela.

© Getty Images

Hace unos días confesó cuál era su look favorito que había llevado mientras interpretaba a este ya icono de estilo, y resulta ser uno de lo más llamativo (y con súper pamela incluida) inspirado en una diva de Hollywood. Pero lo que no esperábamos es que el colorido y vibrante armario que luce en cada uno de los episodios demostrando que la moda está para divertirse, podría influenciar de tal modo el suyo en la vida real. Para esta ocasión en la que todos los ojos estaban posados en su aparición, la nacida en Reino Unido ha estrenado un espectacular diseño largo ajustado, confeccionado en punto de viscosa dorada laminada efecto piel, que forma parte de las novedades que ha presentado una de las maisons más importantes de la industria, ¿adivinas cuál puede ser?

© Getty Images

No es ningún secreto que la moda cobra un gran peso en esta serie de la que aún no sabemos si habrá una quinta temporada, por eso no nos sorprende que la elección de Lily sea tan imponente. Se trata de una creación de Daniel Roseberry para la colección Otoño/Invierno 2024 de Schiaparelli que vimos por primera vez en la última Paris Fashion Week, y que destaca por llevar unos tirantes joya de latón dorado martillado y escote vertiginoso que ha defendido con elegancia. Si te has enamorado como nosotras de esta elección, lo hemos encontrado disponible en tienda por nada más ni nada menos que 5.100 euros.

© Getty Images © Schiaparelli

Aunque el vestido supertendencia ya ha robado todas las miradas, también lo han hecho sus divertidos zapatos destalonados que siguen la esencia tan característica de Schiaparelli. Es un modelo de lo más original tipo mules de terciopelo marrón con el característico tacón bijou (de 10,5 centímetros) en forma de S incrustado con perlas y diamantes de imitación dorados, disponibles por 5.700 euros. Es decir, que la que da vida al personaje de Emily Cooper, ha lucido a su paso por la ciudad eterna un impecable conjunto que ronda los 10.800 euros. Tampoco han pasado sus decenas de pulseras doradas que han aportado un toque más cañero, ¿estamos ante una nueva tendencia que veremos también en la pequeña pantalla? ¡Todo podría ser!

© Getty Images

Y, como mencionábamos al comienzo, no ha acudido a la presentación en solitario. Entre el reparto de Emily in Paris que se ha traslado hasta Roma para celebrar este nuevo triunfo, ha posado con su compañera y gran amiga Ashley Park, que interpreta a Mindy Chen, quien se ha enfundado en un espectacular vestido negro repleto de flecos creados a partir de pequeñas cuentas de abalorios. Es un diseño de tirantes muy finos, escote en 'V' bastante pronunciado que completa con larguísimos guantes de ópera, una propuesta de sobresaliente que localizamos en la línea Pre-Fall 2024 de Dior por Maria Grazia Chiuri.