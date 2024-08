Lily Collins y su look de chaqueta Bardot y minifalda en el evento para fans de ‘Emily in Paris’

El 14 de agosto se congregó el elenco de Emily in Paris en el Egyptian Theatre Hollywood, en Los Ángeles, con motivo de la premier de la primera parte de la cuarta temporada de un fenómeno global que ha inspirado a todo un globo terráqueo gracias a un estilo de vida de lo más aspiracional. En el estreno, Lily Collins, la verdadera protagonista de la serie en el papel de Emily Cooper, impactó con un diseño de costura customizado de Armani Privé, con el que vaticinó la fuerte influencia que tendrá el péplum en los meses venideros. Pero ese no ha sido el único look con el que ha deslumbrado recientemente. Pocas horas después, nos deleitó con una nueva propuesta.

© @lilyjcollins / Netflix

Al día siguiente, coincidiendo con el aterrizaje del proyecto audiovisual a Netflix, la plataforma de streaming y Google se unieron para ofrecer a los fieles seguidores del producto un evento especial en el que pudieron disfrutar de los tres primeros episodios de la entrega. Además, también participaron en un recorrido en el que se encontraron con algunas de las obras de vestuario más memorables de la ficción y recreaciones únicas como la oficina de Savoir o el icónico restaurante L'Esprit de Gigi de Gabriel.

© @lilyjcollins / Netflix

© @lilyjcollins / Netflix

Para dicho acto, la intérprete británica escogió un elegante conjunto de dos piezas bajo la firma de Alessandra Rich. Se trata de un matching set negro en tweed boucle conformado por chaqueta Bardot con volante de encaje y botonadura frontal metalizada en dorado y minifalda a juego. Prendas que pertenecen a la colección de Otoño/invierno 2024 de la casa de moda y a las que recurrirán las invitadas que busquen triunfar con confecciones tan clásicas como sensuales.

© @lilyjcollins / Netflix

Para rematar el sofisticado cóctel, Collins se hizo con tres únicos accesorios: unos zapatos de tacón a tono con puntera en pico, un bolso de mano pequeño y unos pendientes de aro de Cartier. En cuanto al look beauty, añadió las dosis justas de frescura y glamour con su ya habitual bob italiano, corte de cabello infalible al que dio la bienvenida el pasado mes de junio y que, hasta la fecha, la ha conducido al éxito en cada una de sus apariciones públicas.