Marrón chocolate, rosa palo, verde oliva... Tonos de tendencia hay muchos, ¿sabes cuál favorece a tu colorimetría?

Granate

El granate es uno de los colores del otoño, visto en las pasarelas sobre todo en bolsos. Este tono oscuro y seductor refleja poder y sofisticación. Ideal tanto para pieles cálidas como medias o frías, no hay límite, destacando todos los matices de cada uno. Una opción elegante que va más allá del clásico rojo, perfecto para quienes quieran añadir un toque de misterio a sus looks. Combínalo con tonos neutros como beige o gris o arriesga con dorados para un look impactante.