La guía definitiva de vestidos que más favorecen a cada tipo de cuerpo

Poco pecho

El escote en V, una opción elegante y sofisticada, es ideal para las chicas con poco pecho. Este estilo no solo da ilusión de mayor busto, sino que también creará una línea vertical que alarga la silueta, ofreciendo un look femenino y discreto. Lo que más nos gusta de este escote es poder usar una gran variedad de joyería, como colgantes y chokers, que añaden un toque original al look. En Zara puedes encontrar este vestido satinado con escote en pico de color menta y espalda descubierta que te sentará genial (39,95 euros).