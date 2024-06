Tamara Falcó empieza nueva etapa laboral con dos looks opuestos: traje flúor y conjunto con lazo XL

Tamara Falcó está, definitivamente, en uno de sus mejores momentos vitales. En lo personal, no hace mucho que la vimos celebrar el cumpleaños de Íñigo Onieva en la capital madrileña, y en cuanto a lo profesional, apareció ayer en la presentación de la nueva edición de Got Talent, un hito que, junto a la colaboración que mantiene con El Hormiguero, marca, a día de hoy, su agenda laboral. Por supuesto, la marquesa de Griñón no desperdicia una para ir a la moda. En su cita más especial, abanderó el uso del traje sastre blanco como recurso infalible para lucir elegante sea cual sea el plan, combinando el matching set con sandalias doradas y un bolso de lujo. Y, hace apenas unas horas, ha revelado cuál es el estilismo perfecto para las amantes de lo romántico más discretas.

La estética coquette no deja de apoderarse de nuestro imaginario, tanto es así que toda una industria ha provocado que se posicione entre las tendencias virales del momento. A sabiendas de ello, podemos decir, con total seguridad, que si existe un elemento que va continuar protagonizando nuestras construcciones a partir de ahora este va a ser el lazo. Un elemento que va a estar por todas partes y que ya se ha colado en el armario de Tamara Falcó.

La hija de Isabel Preysler sorprendió con una propuesta black & white constituida por cuerpo ceñido en negro y lazada XL con mangas tres cuartos que deja los hombros al descubierto a contraste y pantalones de cintura alta y perneras extremadamente anchas. Una apuesta sobria que culminó con unos pendientes colgantes en dorado de aires minimal. Pero esta no fue la única elección de indumentaria con la que cautivó en la jornada del jueves.

Esa día, también se dejó ver en El Hormiguero, como es habitual. Para ello, se decantó por una creación opuesta con la que no pasó para nada desapercibida. Tamara Falcó deslumbró en pantalla con un conjunto de dos piezas formado por una camisa de corte clásico, carácter fluido y botonadura central en tono amarillo fluorescente y unos pantalones de cintura elástica con cordón.

En lo que a calzado se refiere, remató la ecuación con la que dio el mayor consejo de estilo para defender tonalidades llamativas de forma sofisticada con zapatos de tacón destalonados. Además, confirmó que en la gabardina seguimos hallando la solución en términos de abrigo para los días lluviosos.