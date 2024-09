12 trucos con los que adaptar las tendencias a tu estilo personal y acertar con cada look

Si a veces te has preguntado cómo seguir las últimas tendencias y, al mismo tiempo, mantener tu estilo, ¡estás en el lugar correcto para descrubrilo! Sabemos que ir a la moda es genial, pero, ¿por qué no hacerlo de una forma que muestre tu esencia? En este artículo, vamos a explorar cómo puedes combinar las tendencias de esta temporada otoño 2024 con tu toque personal, creando looks que sean tan originales como tú quieras. Desde reinventar el clásico estampado tartán hasta darle una nueva vida a tus prendas, te ofreceremos ideas innovadoras y divertidas para que cada tendencia que sigas proyecte, además, tu propio estilo. Aprende a darle a cada tendencia un giro único que hará que todos pregunten de donde son tus looks.

1 12 © Getty Mezcla tendencias con ropa 'vintage' Fusionar tendencias actuales con ropa vintage es una forma única de destacar tu estilo, ya que utilizas novedades con básicos, irás igual que todo el mundo. Este otoño, si el animal print está de moda nuevamente, intenta combinar, por ejemplo, un jersey de este estampado con una falda retro. De esta manera, lograrás un equilibrio entre lo nuevo y lo nostálgico, ya que las prendas vintage tienen una historia y una estética únicas que pueden aportar un giro auténtico a cualquier look moderno. Este combo no solo demuestra tu habilidad para mezclar estilos, sino que también te permite seguir las tendencias sin perder tu toque personal, ofreciendo un contraste encantador entre épocas y estilos.

2 12 © Getty Usa joyería que refleje tu personalidad La joyería es una forma excelente de expresar tu estilo personal mientras sigues las tendencias. Usar accesorios de moda en looks totalmente en tendencia puede marcar la diferencia. ¿Te damos una idea? Únete a la tendencia actual de añadir charms a tus bolsos, trabillas de los pantalones, o en cualquier lugar que te guste. Estos charms son únicos porque puedes elegir los que más te gusten y que reflejen tu personalidad, ya que con ellos conseguirás un estilismo único. Si buscas algo más sencillo, es tan fácil como complementar un look de tendencia con pendientes llamativos en plata, con piezas más sutiles en dorado, o con diseños florales, añadiendo así un toque personal y distintivo. ¡Escoge las joyas que más te definan!

3 12 © Getty Combinaciones inesperadas Las combinaciones inesperadas son la clave para destacar y elevar tu estilo mientras sigues algunas tendencias de la temporada. Prueba a mezclar un vestido boho, un estilo que seguirá siendo tendencia este otoño, con una blazer que normalmente usarías en la oficina. También puedes combinar un total look denim oscuro con un abrigo de pelo, o un pantalón de chándal con una blusa con volantes. La mezcla de texturas y estilos aparentemente dispares añade interés y originalidad a tu imagen, creando looks únicos que desafían las convenciones y te hacen destacar en cualquier ocasión.

4 12 © Getty Invierte en diseñadores emergentes Los diseñadores emergentes suelen ofrecer versiones frescas de las tendencias, aportando un toque innovador a los clásicos. Este otoño, busca marcas nuevas que reinventen, por ejemplo el estampado tartan o el verde oliva en piezas únicas. Imagina un cárdigan de alguno de estos colores o estampados, o un total look denim con brillos y tachuelas, como en la foto. Al invertir en estas piezas únicas te aseguras un look exclusivo y a la moda, y además ofreces apoyo a nuevos talentos en la industria de la moda. ¡Todo el mundo te preguntará pro tu ropa!

5 12 © Getty Personaliza las tendencias Las tendencias de otoño, como el estilo college o los pantalones barrel, pueden adaptarse a tu estilo personal para crear un look auténtico. Si tu estilo es romántico, incorpora una blusa con lazos en lugar de una camiseta básica, junto con unas bailarinas. Por otro lado, si tu estilo es más streetwear, opta por una camiseta gráfica oversize de fútbol y unas zapatillas. Incluir las tendencias en tu estilo personal, en vez de adaptarte tú a ellas, es la clave para seguir a la moda sin perder tu esencia única.

6 12 © Getty Versiones menos comunes de las tendencias Las tendencias suelen presentarse en un formato estándar, pero muchas tiendas ofrecen versiones distintas para aprovecharlas al máximo. Por ejemplo, este otoño las bufandas al hombro o capas están de moda. Para destacar, elige una bufanda en un material o estampado inesperado. En lugar del clásico tejido de lana, prueba con seda, lentejuelas, encaje o como la de la imagen, que es del mismo material que la gabardina. Jugar con estos elementos no solo te permitirá mantenerte a la moda, sino también añadir un toque personal y original a tu estilo. ¡Es lo más!

7 12 © Getty 'Layering' El layering es ideal para el otoño, ya que te permite experimentar con diferentes texturas y estilos, una tendencia en auge tal y como hemos visto en pasarelas. Puedes optar por mezclar todas las tendencias que te gusten, como combinar un vestido bubble con una blazer de tartán y añadir una capa alrededor del cuello, dándole así tu propio toque personal. Por otro lado, puedes elegir una tendencia específica y construir capas alrededor de ella para complementarla; por ejemplo, agregar una falda midi plisada o una minifalda de tablas a unos pantalones barrel de traje. ¿Te atreves?

8 12 © Getty Juega con los colores de la temporada Colores como el granate, verde oliva y rosa palo están en tendencia esta temporada. En lugar de usarlos de manera convencional, prueba combinaciones inesperadas. Por ejemplo, puedes mezclar un jersey granate con unos pantalones rosa palo o una falda verde oliva con un jersey mostaza. Además, no tengas miedo de combinar estos colores con estampados, como rayas o cuadros, para darle un toque aún más único a tu look. Este juego de colores y estampados no solo te mantendrá a la moda, sino que también elevara tus looks.

9 12 © Sofiamcoelho Utiliza las prendas de otra forma Dale un giro creativo a las prendas tradicionales y utilízalas de la forma más inesperada. Por ejemplo, usa una camisa como una falda, un falda midi como vestido, con unas botas altas, una bufanda atada a la cintura… ¡Todo lo que te puedas imaginar! Estas reinterpretaciones no solo muestran tu habilidad para jugar con las tendencias, sino que también añaden un elemento de sorpresa y originalidad a tu look. Es una tendencia que hemos visto en pasarelas como Balenciaga que presento una gabardina a modo de vestido.

10 12 © Getty Accesorios para completar looks Los accesorios tienen el poder de transformar cualquier conjunto. Este otoño, si quieres seguir las tendencias sin abarrotar tu armario, una opción es optar por estos accesorios, como bolsos, cinturones, gorros y guantes. De esta manera, estarás a la moda sin exagerar, añadiendo un toque personal al elegir el complemento que más te guste. Estos detalles te permitirán adaptar las tendencias a tu propio estilo y mantener tu look fresco y actual. Por ejemplo, un bolso de ante, unos calcetines o una corbata de estampado tartán, unos guantes amarillo pastel...

11 12 © Getty Fíjate en los tejidos y los detalles Busca tendencias en materiales menos típicos, para añadir una nueva dimensión a las tendencias clásicas. Opta por piezas que creen distinción, como unos pantalones de cuero, un cárdigan con plumas o una blazer con tachuelas, unas zapatillas denim, o unos vaqueros con estampado. De esta forma, le darás un giro moderno y sorprendente a tus looks otoñales, haciendo que las tendencias se vean más frescas y originales.