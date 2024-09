Aprende a combinar el chaleco sastre como una auténtica experta para volver a la oficina

Antes de dar inicio la microestación del otoño y enfundarnos en chaquetas y botines, es buen momento para alargar la vida de las prendas veraniegas e incluirlas en los looks de oficina para ir guapa, cómoda y estilosa. Entre las que han triunfado, y seguirán haciéndolo más adelante, el chaleco se ha posicionado como el favorito, y no en su clásico corte de sastre masculino, también vemos que nos han enamorado. Y no lo decimos solamente nosotras, también las expertas en moda que lo han combinado con decenas de posibilidades que nos invitan a salir de nuestra zona de confort. Aprende a llevarlo con estilazo sin aburrite, ¿cuál es tu preferido?

1 15 © marvaldel Oda al lino Los últimos días del septiembre son para alargar lo máximo posible el verano, y qué mejor que hacerlo con un total look del tejido más clamado del momento, el lino. Según vemos, este chaleco y el pantalón fluido y corte amplio en un precioso tono natural, es la mejor opción para combinar con un bolso shopper y unas sandalias minimalistas de confianza.

2 15 © josefinehj Rayas diplomáticas Pase el tiempo que pase, tener una prenda de raya diplomática en el armario es un básico que te asegurará ir guapa a cualquier plan. Un buen ejemplo de ello es este traje de dos piezas blanco de finas rayas oscuras que queda fenomenal con una chaqueta satinada en crema de inspiración noventera, boina y bailarinas negras que crean el contraste perfecto.

3 15 © selkolas La fórmula infalible Las prescriptoras lo han asegurado, y no hay mejor combinación que llevar un sencillo chaleco de sastre con una falda larga sencilla. Si no quieres arriesgar demasiado en tu próxima cita, te recomendamos que optes por la técnica del monocolor como el negro para así verte más favorecido y chic.

4 15 © alexsegurasanz Tonalidades vibrantes Sabemos que nos cuesta despedirnos de las tonalidades vibrantes, por eso es el momento perfecto para sacar ese lado colorful y desenfadado y llenar de vida y diversión las calles, como hemos visto con esta propuesta tan ideal en un amarillo limón con finas rayas blancas que queda genial con todo tipo de zapatos, desde bailarinas hasta sandalias de tacón de infarto.

5 15 © clairerose Prendas virales Si eres de las que está atenta a las tendencias punteras, seguramente ya tendrás fichada una falda globo en tu vestidor, aquella que adoras u odias, ¡no hay término medio! Si es así, he aquí un buen ejemplo para combinar el chaleco largo que sienta de maravilla a todo tipo de cuerpo, ¡y así sales de tu zona de confort!

6 15 © melissavillarreal La versión más actualizada Quien confía en los clásicos, siempre triunfa. Y en el caso de esta prenda de sastre vemos que aterriza sobre el asfalto con una versión actualizada de lo más femenina, sexy y favorecedora que queremos copiar hoy mismo. Se trata de un diseño tipo chaleco con tirantes, es decir, palabra de honor, que con su pantalón a juega consigue un look business girl de sobresaliente.

7 15 © romillanh Romántico y delicado ¿Estás cansada del mismo tipo de chaleco de siempre? Te traemos esta inspiración romántica y delicada que con su detalle ondulado lo hace aún más especial. Tanto nos gusta este combinación con falda, que podemos asegurarte que es una muy buena opción para un bautizo e incluso para una preboda, ¡marcarás la diferencia!

8 15 © paucremades La combinación estrella es con... ¡'denim'! No importante qué época del año sea, porque el denim es el tejido favoritas de las que mejor visten. Y en su formato de falda larga con bastante movimiento, encontramos esta composición con un chaleco de sastre más ceñido y masculino que cambia por completo su estética con los complementos adecuados.

9 15 © mariahernandezc Visto en Copenhague Fashion Week De Madrid a París, Milán, Nueva York y Copenhague. Tal es el furor por esta pieza que ha unido nuestros armarios con los de los abuelos que localizamos propuestas más cool durante las Semanas de la Moda, como por ejemplo esta en un tono amarillo ácido con shorts a conjunto y una chaqueta de piel sobre los hombros.

10 15 © livia_auer El traje 2.0 Si estás aburrida de vestir siempre igual para ir a trabajar, has dado con el lugar correcto, porque nunca ante un total look blanco nos había parecido tan buena opción como para llegar a la oficina y triunfar. Este con un chaleco de cuello cerrado y pantalones de traje a conjunto, se ha convertido en uno de nuestros favoritos.

11 15 © anoukyve Para los primeros días de entretiempo Es cierto que las temperaturas poco a poco van descendiendo, y si eres de las que adora el otoño, no hay mejor compra que unchaleco de punto grueso con el que estar estilosa y calentita la mismo tiempo. He aquí este lookazo de una experta en materia que nos ha encantado, ya que lo combina simplemente con una falda negra amplia y mules puntiagudos.

12 15 © jeanne_andreaa Combinaciones estrella Hay colores que siempre encajan, sea el momento que sea, así que si no quieres sumergirte en la paleta oscura antes de dar comienzo la siguiente estación, ya puedes copiar este estilismo de chaleco de punto en un atemporal azul marino con los pantalones blancos de corte recto, sin olvidar que los accesorios marcan por completo la estética, ¡incluso con un sombrero!

13 15 © matildadjerf Inspiración lencera Para las citas románticas que tengas las próximas noches, nosotras te proponemos que confíes en el poder en un chaleco lencero de inspiración vintage con detalles bordados como flores, porque será todo un acierto. Y simplemente necesitarás completarlo con tus pantalones negros favoritos y un buen bolso, ¡y lista!

14 15 © manondevelder Clásico y atemporal Para vestir bien, no hay que complicarse mucho frente al armario cada mañana. Tan solo tienes que enfundarte en ese chaleco negro que no paras de llevar y en tus vaqueros todoterreno, así crearás el estilismo básico que puedes reciclar continuamente modificando los complementos, desde los zapatos al bolso e incluso el peinado.