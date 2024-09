Qué es el estilo 'demure', la estética viral que muchas chicas visten sin saber lo que significa

8 18

© Zara & Mango

Ya sabemos que lo importante en los looks demure es ir elegante, pero discreta, por eso los colores que mejor van son los neutros. Te enseñamos este look en tonos marrones que nos parece increíble tanto para un paseo como para ir a trabajar. Este vestido de Mango con botones delanteros en color beige (25,99 euros) y encima esta chaqueta de Zara en marrón chocolate de cashmere, para no pasar frío cuando empieza a refrescar (79,5 euros). Elige un color y crear el look a partir de sus diferentes tonalidades.