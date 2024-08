El complemento más 'chic' de Isabelle Junot para cuidar su piel y su cabello en la playa

Puede que el verano esté cercano a acabarse, pero eso no significa que los días que nos quedan por delante no podamos disfrutarlos con estilo. Además, todavía faltan muchos momentos de piscina y de playa por sumar a la lista y en todos ellos, el sol seguirá teniendo un gran protagonismo. Sí, la parte positiva es poder presumir de una piel bronceada, pero la negativa, que los rayos UVA hacen mucho daño tanto a nuestra dermis como a nuestro cabello y por eso, protegerlo es esencial.

Y ahí está la cuestión: ¿Cómo conseguir este reto sin restar sofisticación a nuestro look playero? Poniendo en foco en las celebrities que mejor visten y que más se adaptan a ti. Una de ellas es Isabelle Junot, quien además de tener prendas asequibles en el armario, sabe hacerse con todas las que sientan bien, desde los vestidos más bonitos a los accesorios más prácticos.

© @isabellejunot

Así lo hemos comprobado con el último estilismo de la marquesa de Cubas, quien está disfrutando de unos días en la playa junto a su familia a donde se ha llevado el complemento más chic que hemos visto hasta ahora: un gorro de lo más original. Sí, aunque sabemos que este accesorio es un imprescindible en muchas maletas a la hora de las vacaciones, es cierto que muchas veces no reparamos a la hora de elegirlo y nos ponemos el primero que encontramos.

Déjanos decirte que esto es un error, porque aunque la función del sombrero es proteger la piel y el cabello del sol, qué mejor manera de hacerlo que llevando uno tan bonito como el de Isabelle Junot. La empresaria ha apostado por el Sandbar Capri Hat (147,45 euros), un sombrero de la firma Lorna Murray y elaborado en fibra de césped natural. Su tejido combina varios colores, rosa, lila, azul marino, berenjena y caramelo, y se complementa con un ribete de tela de color verde salvia claro y un ala plisada.

© @isabellejunot

Además de ser un sombrero diferente y muy favorecedor, estamos seguras de que Isabelle Junot también se ha decantado por él porque aúna estilo y protección, algo imprescindible cuando se van a pasar varias horas al sol. Desde la firma aseguran que "su material tejido con fibra de hierba tiene certificación SPF 50+", por lo que evitar las manchas del rostro, el envejecimiento prematuro de la dermis y la sequedad del cabello está asegurado. ¿Lo mejor? Que a pesar de ser una marca australiana, puedes pedirlo a través de su web, donde tienen una gran variedad de modelos a cada cual más bonito.

© @isabellejunot

No es la primera vez que hemos visto a la marquesa de Cubas con sombrero, pues este accesorio forma parte de sus looks de verano, ya sea para ir a la playa como para dar un paseo por la ciudad. Es más, hace ya unos días que combinó este mismo gorrito que lleva hoy con un look diferente y el resultado es igual de perfecto.