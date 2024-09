9 trucos de las 'influencers' para llevar los 'barrel pants' de supertendencia sin parecer bajita

1 9

Camiseta por dentro

Si no quieres que tu torso se alargue y se acorten tus piernas, te recomendamos que no dejes tus blusas, camisetas y jerséis por fuera. Para evitar este efecto no deseado, mete la camiseta dentro del pantalón. Así no solo marcas tu cintura de manera favorecedora, sino que también una silueta más larga y estilosa. Este truco, aunque simple, transforma por completo el look, asegurando que no te parezcas más bajita de lo que realmente eres. Es un pequeño ajuste que marcará una gran diferencia para verte mejor y sentirte más cómoda con estos arriesgados pantalones.