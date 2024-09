12 prendas imprescindibles de Zara con las que crear tu armario cápsula de otoño perfecto 🌟

2 12

© Zara

Vestido para ocasiones especiales

El vestido negro, en cualquier formato, es un básico imprescindible para tu armario cápsula, que no pasa de moda. Esta temporada lo verás tanto en looks minimalistas como en combinaciones más atrevidas. Es ideal para esos días que tienes que ir más arreglada y no sabes que ponerte. Llévalo con un cárdigan de lana y botas para un look de día, o con una blazer y kitten heels para una noche llena de glamur. Nos encanta este de Zara de tul de escote y bajo asimétrico (25,95 euros).