¿Qué significa la camiseta viral con mensaje que Rosalía ha llevado en su último look?

La última vez que vimos desfilar por una alfombra roja a la artista fue a principios de mes, durante su aparición en la MET Gala, donde además de protagonizar uno de los momentos más comentados de la noche posando junto a su amiga Kylie Jenner, también nos daba una pista sobre su próximo proyecto. Y es que aquel vestido palabra de honor firmado por Dior que lucía en el evento, era la celebración de un nuevo hito en el mundo de la moda: Rosalía se acaba de convertir en la nueva embajadora global de la maison francesa. Una muestra más de lo lejos que ha llegado la catalana en esta industria con su estilo tan único y diferente, en el que a menudo destacan sus inusuales combinaciones para el día a día.

Asi lo demostraba una vez más con un conjunto que ha generado tantos aplausos como dudas en sus redes sociales, donde este jueves compartía algunas instantáneas de sus últimos días. Entre selfies y fotos de ella cenando con la cantante dominicana Tokischa en Los Ángeles, sus seguidores se fijaban también en uno de los looks por los que apostaba recientemente. Una falda satinada con maxicinturón de tachuelas, que conjuntaba con una camiseta de manga corta en la que se podía leer: Too loud for Barcelona, to shy for Madrid ('demasiado ruidosa para Barcelona, demasiado tímida para Madrid').

Como suele ocurrir con cada pieza que luce la artista de San Cugat del Vallés cuando apuesta por prendas que se salen de lo convencional, esta también ha logrado hacerse viral, haciendo que sus segudiores se pregunten qué significa. Y es que Rosalía escogió un día señalado para compartir ese estilismo: lo hacía precisamente cuando Louis Vuitton celebraba en Barcelona su desfile Crucero 2025, sin duda el acontecimiento del momento en la Ciudad Condal, que ayer se llenaba de celebrities para presenciar todo un espectáculo en el Park Güell. Eso sí, ni rastro hubo de la artista por allí, cuya presencia algunos esperaban teniendo en cuenta que en 2023 fue ella la encargada de actuar en el show que la firma realizó durante la Semana de la Moda masculina en París.

¿Pero de dónde ha salido esta camiseta? Si bien firmas como Loewe están apostando ahora por estas prendas y convirtiéndolas en un básico de lujo, como hemos visto con la camiseta I told ya, la que lleva Rosalía no pertenece a ninguna marca de renombre. Se trata de una creación disponible en USATees, una tienda de serigrafía personalizada en la que artistas gráficos realizan algunos diseños con mensaje, entre los que se incluye este: "La camiseta oficial Too loud for Barcelona, too shy for Madrid encarna el espíritu de la autoexpresión y abraza la vibrante cultura de España", explican desde su web. "Este mensaje ingenioso capta la esencia de la personalidad española, conocida por su pasión y timidez. El eslogan rinde homenaje a la bulliciosa energía de Barcelona y al carácter reservado de Madrid". Un diseño que está a la venta por 23,99 dólares.

No es la primera ocasión en la que la intérprete de Despechá escoge este tipo de prendas, de hecho es habitual verla con ellas en conjuntos casuales, como mostraba hace unas semanas con una camiseta amarilla en la que se podía leer Feed me! I need your love, la misma que tiene también Aitana de la firma Nφdress. O esta en azul con texto rojo, una pieza con poema del diseñador Junya Watanabe. Ropa alternativa que la propia Rosalía también ha lanzado como merchandising: por el segundo aniversario de Motomami creó una camiseta serigrafiada con un caniche estampado y el texto: Sé que tú no me has olvidao, que se agotó en cuestión de minutos durante su preventa.