Rosalía sigue los pasos de Beatrice Borromeo y Anya-Taylor Joy con este nuevo hito de moda

El pasado 6 de mayo Rosalía asistió de nuevo a uno de los eventos más destacados del año en el panorama internacional, la MET gala, en compañía de superestrellas como sus amigas Kendall y Kylie Jenner. Por la icónica alfombra desplegada en la escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la artista deslumbró con uno de los looks más comentados de la noche, un total look negro perteneciente a Dior, firma junto a la que acaba de lograr un impactante hito en el mundo de la moda. Tal y como ha desvelado el medio WWD, Rosalía ha sido nombrada embajadora global de la casa francesa, así como imagen de la campaña de Lady Dior, uno de sus bolsos más emblemáticos.

"Me enamoré de la música de Rosalía desde el primer momento. Después, descubrí su trabajo más a fondo y me quedé impresionada por su dedicación tanto como música como productora" ha declarado Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la línea femenina de la maison. Con su papel de embajadora global de la casa, la estrella sigue los pasos de figuras tan relevantes en diferentes sectores como Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Marion Cotillard o Beatrice Borromeo, y cabe esperar que, como ellas, a partir de ahora acuda vestida de Dior a los eventos a los que asista, además de protagonizar espectaculares sesiones de fotos para la empresa.

La primera parece ser la del citado Lady Dior, uno de los accesorios más deseados por las expertas en moda de todo el mundo, nombrado así en honor a la mujer que mejor lo defendió y lo popularizó: Diana de Gales. "Símbolo y leyenda, el Lady Dior apareció por primera vez colgado del brazo de Lady Di y gozó de un destino extraordinario a partir de ese momento" explican desde la casa.

Éxitos en la música y la moda

La relación entre la cantante y la moda no es en absoluto nueva. Ya en 2019 comenzó a asistir dejarse ver en las semanas de la moda más relevantes del planeta (¡e incluso se ha subido a la pasarela!) y el pasado septiembre hizo su debut en un desfile de Dior, experiencia que repitió en febrero para conocer las propuestas de cara al próximo otoño/invierno. Además, sin duda, los últimos años ha marcado tendencia no solo en el ámbito musical, sino también en el estético gracias a su disco Motomami, que hizo que millones de personas en todo el mundo sucumbieran a los looks moteros, las cazadoras de cuero y los botines cañeros.