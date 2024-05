Acompañamos a Belén Hostalet al desfile de Louis Vuitton: 'No hay ciudad con energía más bonita que Barcelona'

Barcelona ha vivido esta semana uno de los eventos más importantes para la industria de la moda: Louis Vuitton ha elegido la ciudad condal para presentar su colección Crucero 2025. En concreto, ha sido el Park Güell la localización en la que han desfilado las propuestas resort para el año próximo año frente a decenas de editores, estilistas e invitados VIP. Entre ellos, la influencer Belén Hostalet, a quien hemos podido acompañar en esta experiencia única... que para ella lo es todavía más pues Barcelona es su ciudad.

Ha recorrido el mundo entero -de hecho, comenzó en las redes cuando vivía en Hawai-, pero Barcelona siempre será su casa. Es allí donde ha crecido y donde, ahora, vive con su pareja y su bebé, Andrea, que nacía en enero de 2023. Por eso, para ella que está acostumbrada a viajar a París, Milán y Nueva York para asistir a las fashion weeks, que esta gran marca con la que trabaja desde hace años haya escogido su ciudad para celebrar este desfile, es una ocasión realmente excepcional.

"No puedo expresar la inmensa ilusión que me hace que Louis Vuitton, que además fue de las primeras maisons de lujo que confió en mí y en mi trabajo, desfile en Barcelona, la ciudad en la que he crecido y me ha hecho crecer. Creo que no hay ciudad con energía más bonita que Barcelona, llevo semanas ansiosa de que llegue por fin el día", nos cuenta Belén horas antes del show, mientras se prepara con el look escogido para el mismo. Un corsé joya con escote palabra de honor -el favorito de las invitadas más elegantes esta primavera- y una falda hasta el suelo conforman este estilismo que ha preparado con más atención que nunca.

"Soy seguidora del trabajo de Nicolas Ghesquière en Louis Vuitton, y además he podido asistir a algunos de sus desfiles y ver las prendas de primera mano; todas sus colecciones son un sueño. Al estar en el showroom vimos distintas piezas con el equipo, que me conoce a la perfección y ya me habían preparado una selección, de las cuales el corsé me cautivó al segundo, así que creamos el look pensando en esa pieza como muy protagonista, evitando joyas de más ya que en sí. El top es una pura joya, la silueta, los botones... habla por si sólo", nos cuenta con la emoción que solo puede sentir alguien que, como ella, adora la moda.

El Barcelona de Belén Hostalet

Pero además de moda, diseño y tendencias, un desfile supone reencontrarse con sus compañeras de profesión. "Algunas de ellas se han hecho muy amigas al cabo de los años, y recibirlas en Barcelona es excitante", revela Belén. "Lo primero que he hecho es invitarlas a casa, vivo en un piso típico del Example de Barcelona, y siempre suelo hacerlo, no hay mejor forma de sumergirse en la ciudad que vivirla con alguien local". ¿Y qué más planes les ha recomendado esta semana que han visitado su ciudad? "Caminarse la ciudad, perderse por el Borne y la Ciutat Vella, probar algunos restaurantes favoritos de tapas o típicos como Cañete o Xampanyet, comer una paella en La Terraza Martinez... También, como todos saben además que amo el deporte, les invito a unirse conmigo a correr por la ciudad, desde el centro hasta la playa, no hay mejor forma que descubrir la ciudad que a primera hora y su paz", aconseja.

Su estilo ahora que es mamá

Sus planes, nos cuenta, siguen siendo más o menos los mismos ahora que es mamá, aunque admite que, "siendo Andrea tan pequeñito, tienes otras prioridades y los viajes los acortas porque, realmente, como en casa no se está en ningún sitio, sobretodo él". Lo que no ha variado nada con la maternidad es su forma de vestir, un ejemplo perfecto de lujo silencioso que inspira a las casi 800 mil personas que le siguen en Instagram.

"No creo que ser madre me haya cambiado la forma de entender la moda, pienso que más bien con la madurez y tras muchos años viviéndola desde dentro, he aprendido a priorizar mucho más mi propio estilo y mi forma de entender la moda y a adaptar las tendencias a mis propios gustos", nos cuenta sobre el mejor consejo que daría toda estilista: adaptar las modas a tu personalidad. No hay más truco para, como ella, triunfar.