Lila Moss celebra su 22 cumpleaños con una fiesta 'VIP' en París y el look de noche más fácil de todos

¿Se ha topado Lila Moss con la cima del éxito en tiempo récord? Desde el año 2020, cuando comenzó a subirse en un par de tacones y modelar para las casa de moda más importantes de la industria alrededor del globo terráqueo, no ha faltado a ninguna Fashion Week, siguiendo así los icónicos pasos de su madre, Kate Moss. Pero parece que esta glamurosa (y también sacrificada) rutina ha cambiado, o por lo menos, en esta temporada en la que las marcas han presentado las colecciones Primavera/Verano 2025 por una llamativa razón: ¡no ha desfilado!

© Getty Images

Aunque no la hayamos visto pasearse por la tarima, sí ha estado en París. La hemos visto en el front row de Saint Laurent y acudir a las fiestas privadas más exclusivas de la temporada, pero lo que para nada esperábamos es que se bajara de la tarima y decidiera celebrar su 22 cumpleaños lejos de casa y rodeada de famosos. La que hace un tiempo atrás se reunía con sus amigos más cercanos para soplar las velas alejada del foco mediático, ahora lo ha hecho acompañada de rostros como Irina Shayk, Adriana Lima, Bella Thorne, Barbara Palvin, Natasha Poly y Jon Kortajarena.

© Getty Images © Seventy One

¿Es este el inicio de un prometedor camino al estrellato para una Nepo Baby como ella? ¡Eso parece! Y para esta velada tan especial (organizada por Seventy One) en la que todo los ojos estaban puestos sobre ella, la primogénita de la conocida top model británica de los noventa ha aparecido enfundado en un total look negro que queremos copiar. Se trata de una combinación sencilla, chic y atemporal con la que tú también podrás arrasar en tus próximos planes nocturnos y no existe el marginal error, porque una vez más, caemos rendidas al 'menos es más'.

© Getty Images

Simplemente ha necesitado un vestido negro, de cuello alto, manga a la sisa y largo por debajo de la rodilla con una gran abertura lateral para convertirse en una cumpleañera guapa, estilosa e inspiradora. Es una elección de sobresaliente, un maravilloso fondo de armario con claro guiño vintage ¡que ha heredado de Kate! A sus pies localizamos una de las supertendencias que van arrasar estos meses, los botines negros de caña bajita, puntera afilada y tacón fino que estilizan las piernas y encaja muy bien también con vaqueros.

© GTRES © GTRES

En cambio, la que ha hecho historia en la industria de la moda ha vuelto a demostrarnos por qué se convirtió y sigue siendo todo un icono de estilo en el que fijarnos. Según vemos, a la entrada del bar del hotel Le Bristol, optó por un minivestido estampado con detalles circulares brillantes sobre un fondo negro, medias de cristal para protegerse de las bajadas temperaturas en la capital francesa y altísimos salones animal print, sin olvidar su bolso guateado de Saint Laurent, la marca que batuta su amigo Anthony Vaccarello. ¿Seguirán compartiendo estilo madre e hija con el paso del tiempo?