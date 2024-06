Ellie Bamber, ¿quién es la actriz que interpreta a Kate Moss en su biopic?

Para asistir al desfile Otoño/Invierno 2023-2024 de Saint Laurent, recurrió a un naked dress negro que nos recuerda inevitablemente al modelito transparente de tejido metalizado que Moss hizo viral en 1993, cuando se presentó en el concurso Look of the Year que se celebró en el Hotel Hilton de Londres. El evento congregó a tops y socialités enfundadas en sus trajes más originales, pero fue la joven Moss, apenas iniciando su carrera, quien atrapó todas las miradas.