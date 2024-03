El truco para vestir bien que Lila Moss ha aprendido de su madre y que todas podemos copiar

Aunque hace años que Kate Moss se retiró de las pasarelas, la top model nunca ha dejado de tener una estrecha relación con la moda. Creó su propia agencia de modelos, continúa hasta la fecha rodando campañas de publicidad y desde hace años asiste a las principales semanas de la moda junto a su hija, Lila Moss. No es de extrañar que su pasión por el sector sea algo que esta ha heredado, pues si antes hacía simplemente de acompañante de su madre en el front row, ahora también es ella quien se sube a desfilar. La joven de 21 años forma parte de una imparable nueva generación que las grandes firmas quieren tener entre sus filas. Y como tal, estos días se ha dejado ver por Paris Fashion Week para convertirse en maniquí de Vivienne Westwood o Stella McCartney. Aunque también ha sacado tiempo para asistir a eventos en calidad de invitada, como observábamos el domingo por la noche.

- Vuelve el escote favorito de las invitadas más elegantes, Lila Moss lo ha confirmado en París

La hija de Kate Moss y el empresario Jefferson Hack acudía ayer a la cena especial que la firma Frame organizaba en un local de la ciudad. Y lo hacía protegiéndose del frío parisino con una de las prendas de abrigo más deseadas del entretiempo: una gabardina midi de cuero en color negro, un diseño de inspiración Matrix ante el que el street style -y, en especial, otras modelos como Kendall Jenner o Hailey Bieber-, se llevan rindiendo desde el pasado invierno.

- El truco de estilo de Lila Moss con el que tu vestido estampado favorito parecerá una falda

Un conjunto aparentemente sencillo, formado por un pantalón de traje ancho y con cintura alta, que acompañó con una blusa semitransparente que dejaba a la vista un top lencero. Y aunque a priori su elección puede que no llame especialmente la atención, en realidad se trata de una conexión directa con el armario de su madre. ¿A qué nos referimos? Ha sido inevitable apreciar que en las últimas apariciones, Lila Moss no ha dejado de recurrir a una misma fórmula de estilo: combinar prendas en el mismo color para crear looks con los que resulta casi imposible fallar.

- Kate Moss celebra su 50 cumpleaños, junto a su novio, con un look semitransparente y capa de ensueño

Hace tan solo unos días la veíamos en una fiesta celebrada por Yves Saint Laurent Beauty, a la que llevó una combinación también monocromática. Lo apostaba, de nuevo, todo al negro con unos vaqueros rectos, una camiseta básica de tirantes y zapatos de tacón. Y es que parece que ha encontrado en los total black looks aliados infalibles a la hora de idear combinaciones fáciles que se adaptan a todos sus planes.

- Lila Moss triunfa con un minivestido de lunares asimétrico y medias efecto 'piernas infinitas'

El negro, uno de los colores favoritos de Kate Moss

Muchos son los estilismos con los que Kate Moss nos ha inspirado a lo largo de su carrera, pero si hiciéramos un repaso de ellos, sería fácil fijarse en que muchos de ellos tienen el negro como protagonista. La británica ya apostaba por este tipo de conjuntos en un solo tono durante sus comienzos: a los 19 años asistía, precisamente, a la semana de la moda de Nueva York luciendo este conjunto en el que solo las zapatillas blancas rompían con el tono más oscuro de la paleta.

- Lottie Moss sigue los pasos de su hermana Kate con un look de invitada semitransparente

Una técnica a la hora de vestir que parece gustar también a su hija Lila y que en la actualidad ambas aplicas sin parar. En ocasiones, incluso han coincidido con looks similares repitiendo prendas como un jersey o unos microshorts, eso sí, siempre en color negro. Y es que si tu madre es Kate Moss: ¿cómo no inspirarse en su vestidor?