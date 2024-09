50 looks supertendencia de pasarela para vestir bien (y recrear) todos los días de otoño

16 25

© Launchmetrics Spotlight © Launchmetrics Spotlight

La vuelta del cuello alto

¿Quién dijo que no pasar frío no era chic? La moda es cíclica, y he aquí un buen ejemplo que lo corrobora. Los jerséis y tops de cuello alto, aquel que se ciñe sobre nuestra silueta, será el fondo de armario que necesitarás este 2024. Lo confirman casas de moda como la italiana Givenchy que lo combina con un traje de chaqueta, pero también con formatos más interesante como el que pisó la pasarela de Carolina Herrera en Nueva York.