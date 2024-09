Alerta FASHION: el vestido negro de encaje que ha unido a Zara, prescriptoras y 'celebrities'

Nos adentramos en el otoño con las principales tendencias de esta temporada en mente, pero también con aquellas prendas que prometen hacerse virales durante las próximas semanas. Ya hemos visto triunfar sobre el asfalto piezas de entretiempo como la cazadora acolchada que adora Bella Hadid o las blusas bohemias y vaporosas que firmas como Chloé se han encargado de popularizar. Ahora a la lista hay que sumar una compra estrella más, probablemente la más arriesgada de todas: un vestido semitransparente con el encaje como protagonista, que ha logrado poner de acuerdo a modelos como Lila Moss, actrices como Olivia Wilde y un buen número de invitadas a los desfiles de Milán o Nueva York.

© Getty Images

Hablamos de este diseño amplio que en los últimos días no hemos dejado de ver en el street style, ya sea en su versión de manga larga o de tirantes. No solo ha conquistado a influencers, sino también a celebrities que han apostado por él tanto en eventos de día como de noche. Lo lucía hace unos días Olivia Wilde en la Gran Manzana para asistir a la presentación de la firma The Shed y después apostaba también por un modelo similar Lila Moss en París, inspirado en los que su madre puso de moda en los noventa.

© Getty Images © Getty Images

¿Atrevido? Sin duda. Pero no por ello menos popular, pues si echamos un vistazo a las últimas colecciones de los diseñadores, este modelo de encaje está presente una larga lista de ellas. Desde lo nuevo de Victoria Beckham o Alberta Ferretti, pasando por Laquan Smith, Valentino, Michael Kors o Ulla Johnson.

Y como no podía ser de otra manera, también ha aterrizado entre las propuestas de Zara, haciendo de él un diseño más democrático y al alcance de todas las amantes de la moda que no tienen miedo de probar con nuevos estilismos.

© Zara

El sello gallego liderado por Marta Ortega nos invita a probar diferentes combinaciones con este vestido largo de encaje con escote redondo y tirantes finos, que cuenta con un precio de 22,95 euros y cuyas tallas se están agotando rápidamente.

Y es que aunque no lo parezca, ofrece muchas más posibilidades que la de llevarlo con un body o la ropa interior a la vista. Las expertas lo están ya incluyendo en sus conjuntos de entretiempo, combinándolo con americanas oversize, chaquetas largas de cuero, gruesos jerséis de punto, medias tupidas, botas... ¿Te atreves a hacerle un hueco en tu armario?