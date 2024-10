Bailarinas y 'Mary Janes' cómodas aprobadas por las 'royals' para este otoño

Hay un calzado versátil durante estos días en los que ya nos hemos despedido de las sandalias, pero continúa haciendo el suficiente calor como para no rescatar todavía las botas. Hablamos de las bailarinas, ese zapato atemporal con un toque preppy que nos permite ir cómodas y que encaja con infinidad de looks de entretiempo. Modelos de puntera cuadrada, de estilo Mary Jane, destalonadas... las royals nos inspiran con los diseños que no fallan este otoño.

1 9 © @sassadeo © Sézane Las 'Mary Jane' que regresan El marrón es sin duda uno de los colores claves de octubre, especialmente aquellas tonalidades entre el caramelo y el chocolate, que esta temporada hacen las delicias de las amantes del estilo minimalista noventero. Sassa de Osma ya se ha apuntado a él con una combinación de falda midi de ante con jersey de lana y algodón abotonado. Ambos diseños de la firma francesa Sézane, al igual que su calzado: se trata de unas Mary Jane bautizadas como Bebé Elodie de tacón medio, triple tira y acabado acharolado (175 euros).

2 9 © @amelwindsor © Flabelus De terciopelo Son las que Amelia Windsor escogía recientemente para completar su look de invitada. La nieta de Eduardo de Kent suele apostar por la comodidad en los diferentes eventos a los que asiste, sustituyendo los zapatos de tacón por mocasines planos, botas bajas o también bailarinas. Estas de terciopelo en color negro son, además, made in Spain: se trata del modelo Laurance Black de Flabelus (166 euros), confeccionado en terciopelo de algodón con ribetes.

3 9 © Getty Images © Chanel Bicolor Totalmente atemporal es este diseño que popularizó Chanel, una bailarina plana destalonada con puntera redondeada en color negro y diseño beige. Zita d'Hauteville, la hija de los condes d'Hauteville, las escogía el lunes para asistir a la exclusiva fiesta de Bvlgari celebró en París. Encuentra su versión otoñal para esta temporada, una compra en la que invertir ahora con la seguridad de que no pasará de moda (960 euros).

4 9 © @cleo_oettingen © Martinelli Fáciles de combinar Cleo Zu Oettingen-Spielberg celebraba el Oktoberfest vestida con un vistoso traje tradicional bávaro en tonos verdes, que completaba con unas Mary Jane planas de punta en color negro firmadas por Chantelles. Un diseño todoterreno que encaja con todo tipo de looks, como demostraba la royal. Inspírate en estas bailarinas con tiras confeccionadas en piel achararolada con diseño de punta semicuadrada, el modelo Quirinale de Martinelli (129,95 euros).

5 9 © @olympiagreece © Parfois De puntera cuadrada La sencillez de un modelo como este convencía a Olympia de Grecia esta semana para acompañar un look con básicos con estas bailarinas negras planas con detalle de tira en el empeine. Copia el look con esta creación de nueva temporada que encontrarás en Parfois, un diseño de puntera cuadrada con tira y hebilla (25,99 euros).

6 9 © @ameliaspencer15 © Massimo Dutti De rejilla No pasan de moda las bailarinas transparentes que esta primavera aparecieron en el street style para permanecer durante todo el verano, ¡y algo más! Las royals también las llevan durante el entretiempo -e incluso lo hacen las prescriptoras junto a medias o calcetines, como comprobábamos en París-. Amelia Spencer, sobrina de Lady Di, se decantaba por un modelo destalonado de rejilla en color gris. Inspírate en estas de Massimo Dutti confeccionado en crochet (19,99 euros).

7 9 © Getty Images © ZARA Novedad en Zara Aterrizan en la firma gallega las bailarinas que lucía Alexandra de Hannover durante el Grand Prix de la Fórmula 1 en Mónaco. La hermana de Carlota Casiraghi compaginaba su conjunto de estampado de leopardo con unas bailarinas de tacón sensato que dejaban el talón al descubierto, un diseño perfecto para estos días. Hemos fichado entre las nuevas propuestas de Zara un modelo muy similar: atenta a estas con detalle de lazo en la parte delantera y tira ajustable (29,95 euros).

8 9 © @sassadeo © Dior Aires 'retro' Una opción diferente lucía la esposa de Christian de Hannover con un calzado que fusionaba el estilo de las bailarinas y los zapatos Mary Jane. Junto a una blusa blanca y una falda evasé, estrenaba hace unos días estos salones de la colección Miss Dior, una de las novedades de la maison para este invierno. Se trata de una diseño de piel de becerro brillante inspirado en los archivos de Marc Bohan, evocando la moda de los sesenta (1.090 euros).