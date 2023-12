Bryan Tanaka, ex de Mariah Carey, rompe su silencio sobre la separación

A punto de concluir el 2023, un año marcado por repentinas rupturas de famosos, se dio a conocer la separación de Mariah Carey y Bryan Tanaka luego de 7 años de relación. Tras los primeros rumores, Page Six publicó que era un hecho e incluso señaló las posibles causas detrás de la decisión de la expareja de tomar caminos separados. Ahora el bailarín ha roto el silencio para confirmar el rompimiento y asegurar que se dio de común acuerdo.

©GettyImages



Mariah y Bryan terminaron su relación de más de 7 años.

“Queridos amigos y fans, con emociones encontradas, les comparto esta actualización personal sobre mi separación amistosa de Mariah Carey después de siete extraordinarios años juntos”, escribió Tanaka en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

“Nuestra decisión de tomar caminos diferentes es mutua, y mientras navegamos por estos viajes separados, lo hacemos con profundo respeto y un abrumador sentido de gratitud por el invaluable tiempo que dedicamos. Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas quedarán grabados en mi corazón para siempre”, explicó el bailarín de 40 años.

En su mensaje, Bryan mencionó además a Moroccan y Monroe, los mellizos de 12 años de la cantante, con quienes convivió a lo largo de estos años. “La dedicación de Mariah a su familia y su compromiso con su profesión nos han inspirado durante nuestro viaje compartido. Quiero expresar mi amor y dar las gracias a Mariah y a sus increíbles hijos, cuya calidez y amabilidad han enriquecido mi vida de una manera que no puedo expresar con palabras”.

El bailarín pidió privacidad, respeto y comprensión durante “este momento delicado” en su vida personal y en la de Carey. “La gran cantidad de amor y apoyo de los fans ha sido un rayo de fuerza para mí y me siento muy agradecido”, comentó Bryan, revelando que desea iniciar una nueva etapa en su vid en la que se centrará en su “pasión por la danza y las artes creativas”.

©@mariahcarey



El bailarín aseguró que la decisión de separarse fue mutua.

Mariah ha preferido guardar silencio

La intérprete de 54 años no se ha pronunciado sobre su separación de Bryan, en cambio, se ha mostrado muy feliz celebrando las festividades decembrinas junto a sus hijos. En redes sociales Mariah se ha dejado ver luciendo guapísima, bailando, cantando y celebrando sus éxitos.

“Wow!! ¡Me desperté esta mañana con la increíble noticia de que All I Want For Christmas Is You ha batido el récord de Spotify y ocupa el puesto número 1 en las listas Billboard Hot 100 y Global 200! Y, para colmo, ¡¡afuera está nevando!! No puedo agradecerles lo suficiente por hacer que esta Navidad (¡y honestamente, toda esta temporada!) sea de celebración. Aunque sea 26 de diciembre, la Navidad nunca termina para mí (¡ja, ja!)”, escribía Carey sobre su reciente logro.

