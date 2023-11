Mariah Carey oficialmente da la bienvenida a la temporada navideña: ‘¡Es hora!’

La reina de las fiestas continúa con su tradición. En su video anual, Mariah Carey cambió rápidamente de época y a la medianoche del miércoles dejó atrás los festejos de Halloween para iniciar con los de Navidad: “¡‘Mimi’ fue descongelada para Navidad! ¡Es hora!”, expresa la cantante.

Este es su anuncio anual, en el que Carey elige cuidadosamente una forma creativa de celebrar la temporada navideña. Esta vez, Halloween Jack o‘Lantern está a cargo de descongelarla de un bloque de hielo y llevarla a la temporada navideña.

En el video, se puede ver la fecha y la hora cambiando de ‘31 de octubre a las 11:59pm’ a ‘1 de noviembre a las 12:00am’ cuando la puerta de una bóveda se abre para revelar a Carey congelada en un bloque de hielo vistiendo un estilo de Sra. Claus.

Los fans de Mimi reaccionaron de forma divertida ante el sorprendente anuncio de la reina de las fiestas. “El 1 de noviembre debería ser un día festivo a estas alturas en honor al anuncio anual de Mariah”, “¡No solo es la reina de la Navidad, sino que poco a poco se está robando Halloween!”, “REINA DE TODO”, son algunos de los comentarios.

Mariah Carey, con la mejor compañía en estas fiestas

Una vez descongelada la reina, podemos verla celebrando con su ya icónico “All I Want for Christmas is You”. La canción navideña de Carey es el himno navideño y es el tema de esta época más vendido de todos los tiempos

El video, además, tuvo a un par de invitados epeciales para celebrar las fiestas: sus hijos, los mellizos de 12 años, Moroccan y Monroe, quienes bailan felices con mamá mientras disfrutan de la nieve que empieza a caer sobre ellos.

