Jennifer Lopez estrena ‘This is Me... Now’, y Karol G celebra con el lanzamiento de ‘Contigo’

Este viernes llega cargado de girl power con el lanzamiento de nueva música de Jennifer Lopez, que estrena This is Me... Now. Greeicy nos cuenta la historia de su alter ego en Yeliana. Ariana Grande y Mariah Carey unen sus voces en Yes, and? (Remix); y Karol G celebra su cumpleaños con el lanzamiento de Contigo.

Jennifer Lopez - This is Me... Now

Después de 20 años, llega la secuela de un clás ico de Jennifer Lopez, This is Me... Now. El esperado álbum es la segunda parte de This is Me... Then, que surgió justo cuando JLo y Ben Affleck mantenían una de las relaciones más famosas entre las celebridades a principios de los 2000. Después de que la pareja se reencontrara y por fin llegara al altar como siempre había deseado, la Diva del Bronx se sintió inspirada para lanzar este álbum lleno de anécdotas personales y mucho romanticismo. Además, viene acompañado del cortometraje This Is Me…Now: A Love Story disponible en Prime Video.

Dua Lipa - Training Season

El tema vuelve a unir a la intérprete con Kevin Parker, de Tame Impala, la combinación perfecta para darnos un ritmo nostálgico pero fresco. “En la canción hablo de que estoy harta de decirle a los hombres cómo tener citas conmigo, pero también va de aprender de las experiencias y de crecer como persona. En algún momento dejas de buscar aprendices y te interesas más por encontrar a alguien que está en tu mismo punto”, expresa Dua.

Karol G, Tiësto - Contigo

El 14 de febrero es especial para Karol G, y no sólo por ser el Día de San Valentín, sino por ser su fecha de cumpleaños. El miércoles pasado la colombiana celebró sus 33 años con el lanzamiento de Contigo, una canción con la que celebra un año más de éxito musical. Si el tema se te hace conocido, es porque se trata de una interpretación muy latina de aquel hit de 2007, Bleeding Love, de Leona Lewis. El video nos mustra una historia de amor entre Karol G y la rapera, Young Miko.

Beyoncé - Texas Hold ‘Em

Una de las grandes sorpresas del Super Bowl fue el anuncio del nuevo disco de la Queen Bey, quien en marzo lanzará su Act II: Renaissance. Y para no dejar a los fans esperando por mucho tiempo, lanzó dos sencillos: Texas Hold ‘Em y 16 Carriages. El ritmo en estas piezas suena más country, lo que podría ser la línea del álbum; aunque aún hay que esperar para averiguarlo.

Ariana Grande, Mariah Carey - Yes, and? (Remix)

Dos poderosas voces se unen en esta canción. Ariana Grande y Mariah Carey por fin hicieron realidad el sueño de muchos con esta colaboración tan esperada por años. “No hay suficientes palabras. Gracias desde el fondo de mi corazón por hacer realidad este sueño y por impregnar mi pequeña canción con tu brillantez y magia, Mariah Carey”, escribió Arianna sobre el lanzamiento.

Pepe Aguilar - Hasta Que Me Duermo

Esta sincera balada de mariachi profundiza en emociones intensas, mostrando el talento incomparable de Aguilar para transmitir sentimientos crudos a través de su música. El sencillo va acompañado de un vídeo musical visualmente impresionante que complementa perfectamente la conmovedora narrativa de la canción. El tema sigue la línea de un nuevo concepto de mariachi, moderno y fresco, que Aguilar ha creado para llevar esta tradición al futuro. La canción es el primero de tres sencillos previos al lanzamiento de su nuevo disco de material inédito en mayo.

Prince Royce- Llamada Perdida

El ídolo global de la bachata, Prince Royce, estrena su nuevo álbum denominado Llamada Perdida, una extraordinaria producción que representa un trabajo de creación de dos años, un proyecto original que destaca sus orígenes artísticos que se desprenden del género de la bachata y se fusiona en distintas canciones con otros ritmos como el uptempo/disco, regional mexicano, merengue típico, urbano e instrumentación clásica como violines con un toque Spanglish en ciertas letras, dando como resultado una experiencia musical única que refleja un nuevo nivel artístico de Royce.

Luis Fonsi - La Romana

Fonsi se inspiró en la música que escuchaba cuando viajaba de pequeño a La Romana, específicamente la Bachata. Desde su infancia supo la historia de como su abuelo viajaba a la República Dominicana a visitar a su amada, la abuela del artista, y decidió que tenía que formar parte de El Viaje, su próximo álbum.

Virlán García - Corazón

Regresa el sonido sierreño que puso a Virlán García en el corazón de millones. Después de un año en el que no pararon los shows, los discos en vivo, así como las potentes canciones del creador de los corridos alternativos, el músico y compositor regresa a su esencia en Corazón, un sencillo donde enfrenta sus emociones de frente.

Angel Higuera, Brandon Reyes y Elvin – La Vibra que Traigo

Angel Higuera presenta junto a Brandon Reyes Y Elvin el tema La Vibra que Traigo, una canción inédita al ritmo del sierreño fusionado con sonidos de charchetas, acordeón y tololoche. Angel Higuera es un joven cantante, compositor y productor originario de Hermosillo, Sonora; surge de la rama de los corridos tumbados, su propuesta fresca destaca sus habilidades como artista, su voz ronca y la gran habilidad para contar historias.

Grupo Cañaveral, Juan Fernando Velasco – Me Quedo Contigo

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón presenta una importante colaboración con Juan Fernando Velasco, que es el artista pop más importante de su natal Ecuador. Ambos artistas se unen para hacer una nueva versión de esta canción escrita e interpretada por Juan Fernando Velasco, logrando fusionar el estilo que caracteriza a cada artista.

Natahn Galante X El Bebeto – Ni Te Topo

El último adelanto del próximo álbum Soy Sagitario de Nathan Galante, es una colaboración con El Bebeto, un tema inédito, escrito por Nathan Galante y Horacio Palencia.

Darell, Ozuna & Maluma - Lollipop Remix

Tras el éxito monumental de Lollipop, que se disparó hasta la cima de las listas en todo el mundo, la colaboración de Darell con Maluma y Ozuna eleva el sencillo a nuevas alturas. El remix comienza con la voz melódica de Ozuna, dando paso al tono barítono dominante de Darell, y culminando con la entrega sensual de Maluma. Producido por el colaborador frecuente y renombrado productor, Geniuz, el remix aumenta la energía del exitoso sencillo, asegurando otro éxito para Darell.

Mau y Ricky - Pasado Mañana

Con un sonido fresco y divertido, Pasado Mañana es una muestra de la maestría del dúo de compositores en la creación de canciones hechas con dedicación y detalle. Una canción que promete asegurarse un lugar especial en las listas de reproducción de los aficionados al pop latino.

Farruko - Rasta Reggae (Jamming)

El cantante y compositor de éxito mundial, Farruko, rinde homenaje al legendario músico con su propia versión del icónico éxito de Bob Marley Jamming, titulada Rasta Reggae (Jamming). La canción formará parte de la banda sonora oficial en versión deluxe de la esperada película biográfica de Bob Marley, de Paramount Pictures, titulada Bob Marley: One Love. Farruko es el único artista del álbum que grabó otra versión sampleando la voz de Marley.

Eden Muñoz - Me Aventé

Mientras abundan las propuestas musicales que parten desde la violencia, Edén Muñoz se desmarca con agilidad hablando de lo verdaderamente importante: la vida. Así se siente la música y letra de Me Aventé, una emotiva canción que con dignidad refleja la historia de millones de soñadores que arriesgan todo en busca de una mejor vida en otras tierras.

Maeso - Deja Vu

El cantante puertorriqueño Maeso derrocha puro romanticismo a través de su nuevo sencillo, Deja Vu. El tema es un adelanto de su primera producción discográfica que llevará por nombre Primavera. En la balada pop Deja Vu Maeso se adentra en la confesión de la atracción que siente por una chica especial, y las ansias de convertir en realidad su anhelo. “Ven devórame otra vez / Como anoche lo soñé / Quiero vivir un Deja Vu / Para mí sería un placer”, recita enamorado en una de sus estrofas.

Manny Montes - El Personaje

La canción, que se encuentra dentro del género rap (trap), refleja la madurez y sabiduría adquirida por Montes durante más de dos décadas, pero además marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. El Personaje surge como respuesta al desenfreno que se observa en muchas canciones contemporáneas, que a menudo incitan a la violencia. Montes busca instar a los artistas a reconocer la gran responsabilidad que tienen al crear música y a no olvidar el impacto que pueden tener en la sociedad. Este sencillo es más que una canción; es un llamado a la reflexión y un recordatorio de la importancia de utilizar el talento de manera consciente.

Wisin X Pedro Capo + Ana Isabelle - Himalaya

Esta nueva canción fusiona los estilos distintivos de ambos artistas en un reguetón romántico que busca marcar una huella en el corazón de su público. En “Himalaya”, Wisin y Pedro Capó exploran el tema del amor en sus diversas dimensiones a través de una combinación de ritmos pegajosos y alegres. La canción representa un nuevo capítulo en las carreras de ambos artistas, quienes han demostrado su versatilidad y habilidad para conectar con el público a través de sus creaciones musicales.

Ana Isabelle - Contigo Puedo Ser

A pesar de estar inspirada en su mascota, Contigo Puedo Ser es una canción que puede ser dedicada a cualquier ser querido. Parte de la inspiración de Ana Isabelle fue conmover a su público con letras sinceras y es un recordatorio para mantenerse siempre fiel a uno mismo, además de valorar las pequeñas cosas de la vida.

Ela Taubert - ¿Cómo Pasó?

Una canción de desamor que cuenta la historia de dos personas que lo querían todo juntos, pero por miedo a hacerse daño o a tener una relación seria, de repente uno de ellos se aleja y todo se queda a medias dejando a uno de ellos con el corazón roto... preguntándose por qué es más fácil alejarse que darse una oportunidad? La nostalgia, los recuerdos y la decepción de lo que pudo ser, son los vestigios y destellos de las imágenes que aparecen en el video musical, uniendo a la perfección los elementos visuales con la narrativa lírica.

Jorge Drexler - Derrumbe

Un tema rescatado, descarte del álbum; uno de los primeros en ser compuesto y producido, que finalmente se quedó fuera de las diez canciones de Tinta y Tiempo. “Empecé a escribir unos primeros apuntes de Derrumbe en enero del 2020, justo antes de la pandemia. Era de las primeras ideas que tenía para un disco nuevo y quedó sin terminar por más de un año, hasta que Diego Luna me llamó preguntándome si tendría una canción para una serie que había escrito y estaba dirigiendo. La serie se llamaba Todo va a salir bien y trataba acerca de una pareja con una hija que veía cómo la relación se desmoronaba completamente… y me acordé de aquellos apuntes que había guardado. Con la serie en mente me senté a terminar la letra y la música, y cuando la tenía lista llamé a Rafa Arcaute y Fede Vindver para ver si la querían producir. La hicimos a distancia, como tantas otras cosas en esa época rara: mandé las pistas de guitarra y voz y ellos agregaron el resto. Rafa y Fede son dos estrellas de la producción contemporánea y lo que mandaron de vuelta nos dejó maravillados, realmente. Con Campi le dimos unos últimos toques y quedó dentro del proyecto del disco”, cuenta el artista.

Junior H y Peso Pluma - A Tu Manera

Utilizando los sensuales sonidos cautivadores de la guitarra acústica del bolero, Junior H y Peso Pluma transmiten un aire de romance a través de un lente musical con el que los fanáticos nunca han visto a estos jóvenes superestrellas. Letras potentes que hablan de amor y deseo, llevando a los fans a una historia inolvidable con la que seguramente se identificarán. El video comienza con una vista impresionante de la ciudad y del icónico letrero de Hollywood. Esta introducción cinematográfica prepara el estado de ánimo para una experiencia visual fascinante que atrapará a los fanáticos, dejándolos ansiosos por más.

Greeicy - Yeliana

Cuando Greeicy inesperadamente se convirtió en madre de Kai, la galardonada artista comenzó a ver el mundo con nuevos ojos y se inspiró en la increíble fuerza y sabiduría que vió en las mujeres con las que se cruzó. El personaje de Yeliana, una madre soltera que trabaja para cumplir sus objetivos profesionales, mientras lucha contra desafíos como un embarazo inesperado y problemas en sus relaciones, nació de las historias de muchas mujeres y representa a todas aquellas que luchan por ser buenas madres mientras persiguen sus sueños y superando obstáculos. Hoy finalmente, revela la historia completa de su alter ego con el lanzamiento de su nuevo álbum que lleva su mismo nombre.

Omar Courtz - Luces de Colores

Al ritmo de un Reggaetón clásico, es un tema en el cual Omar Courtz ilustra un retrato vívido y apasionante del amor y el deseo, continuando en los pasos de la historia que se viene desarrollando desde UNA NOTi: un fiel testimonio de la pasión y la intimidad que se vive con una persona especial. En Luces de Colores, Omar Courtz logra captar la ferviente esencia del anhelo y la euforia de la tentación con su voz característica y emblemática que ha logrado cautivar a millones.

Carmen DeLeon - Idiotas Cuchis

Con un ritmo pegajoso y letra contundente, Idiotas Cuchis está destinada a convertirse en un himno de desamor. Idiotas Cuchis es una mezcla de ritmos urbanos y música pop que se ha convertido en el sonido distintivo de la artista. Coescrita por DeLeon con los ganadores del GRAMMY® Vitto & Renzo (Lasso, Sebastián Yatra, Aitana), la canción ofrece una reflexión honesta sobre relaciones tóxicas y tener el coraje de romper. Una vez más, Carmen escribe desde su propia experiencia y entrega un sencillo que diseca una relación fallida.

GIMS & Maria Becerra - Sin Ti

El tema presenta una interpretación única y global de la bachata, fusionando sus elementos característicos con la maestría interpretativa de GIMS y la voz singular de Maria Becerra. Esta colaboración marca un hito significativo al ser la primera vez que Becerra incursiona en el canto en francés.

Perdón Amor - ¿Qué Piensas? / Culpa

En ¿Qué Piensas? como sencillo principal de este segundo lanzamiento el trío se pone en la perspectiva contraria, preguntándose si tal vez ya esa persona encontró un nuevo lugar seguro y sobre pensando todo aquello que alguna vez sucedió con guitarras que podrían recordar a Daniel Caesar, Jesse Baez o drums a lo Brent Faiyaz. “¿Y dime que piensas? Que por la noche tu sigues despierta...”. En la otra cara de la moneda Culpa los miembros entienden que a veces las relaciones tienen un final y que ese final siempre trae turbulencias. “Cada que me besas, siento que no estás aquí” El trío toca una parte menos explorada, aquella donde los sentimientos ahora surgen del desinterés y cada beso no se siente igual a través de808s pesados y acordes oscuros muy a la Drake, Baby Keem o Don Toliver.

Onguito Wa & Mike Dee - GLTT BOWBOW

Este tema captura la esencia de una noche salvaje, encapsulando la emoción y el frenesí de las discotecas. El video musical que acompaña este sencillo retrata la salida nocturna de Onguito Wa y Mike Dee mientras se deleitan con la euforia de una loca noche de fiesta. Desde la sección VIP hasta la pista de baile, el dúo enciende la pantalla con su carisma, acompañado de escenas de luces vibrantes, humo de hookah y alegría desenfrenada.

Christian Daniel - Ven

Esta conmovedora balada acústica nos invita a explorar el deseo de volver a amar. Actualmente, el artista se encuentra finalizando su nueva producción discográfica, la cual verá la luz durante la primera mitad de este año bajo el sello de ONErpm.

Yaisel LM - Los Pasos Disponible

Este electrizante tema se convertirá en un himno de dembow, combinando a la perfección el ingenioso rap de Yaisel con el estilo único de sus colaboradores, y entusiasmará a todos al punto de encontrar sus propios “pasos disponibles”. Los Pasos Disponible aborda la importancia de mantener un círculo cerrado y mantenerse alejado del drama, mientras celebra la alegría de vivir la vida al máximo. Desde el momento en que suena el ritmo, los oyentes son transportados a un mundo donde lo único que importa es pasarlo bien en la pista de baile.

Reik - Gracias por Nada

Una balada pop para calmar cualquier sentimiento de frustración y enojo. “Me puse a tocar la guitarra en búsqueda de algo súper simple, acústico. De repente la idea llegó y fue mágico”, cuenta Julio Ramírez sobre el surgimiento de la canción. “Quería crear una de esas canciones que antes uno quería aprenderse para cantársela a alguien en un momento romántico. Pero cuando me junté con Pambo y Mauro le dimos la vuelta para lograr una canción de amor con una vibra conocida, pero con una letra y feeling totalmente actual”.

ElArturo y Charles Ans - Tu Mija

Una obra que desafía géneros, donde ElArturo y Charles Ans exploran el tema del amor a través de una fusión romántica y directa. La canción se destaca por su base rítmica urbana acompañada de arpegios sutiles, ofreciendo una perspectiva completa del romance a través de un lenguaje atrevido y ocurrente. ElArturo y Charles Ans logran combinar sus estilos en esta melodía, creando una experiencia musical única. Juntos, logran un balance perfecto que mezcla el romance con elementos crudos y divertidos, asegurando que Tu Mija resuene con audiencias de ambas escenas.

Debi Nova - Pasajera

El segundo sencillo que formará parte del próximo álbum de Nova, titulado Dar Vida, que se espera estrene en mayo de 2024. Con esta nueva producción, Debi Nova continúa cautivando a su audiencia con su estilo único y su profunda conexión emocional a través de la música. “Este tema refleja mi filosofía de vida de fluir con el momento presente y encontrar la felicidad en ser simplemente una pasajera en este viaje llamado vida. Es una de mis composiciones más personales y agradezco poder compartirla en un momento en el que el mundo y las mujeres están tomando su espacio para ser auténticas”, explicó la también compositora.

Olga Tañón - Que se Mueran de Celos

Olga Tañón sorprende una vez más al mundo de la música con el lanzamiento de su más reciente sencillo, Que se Mueran de Celos. Este tema, una vibrante composición de salsa repleta de melodías tropicales, promete ser el nuevo himno para los amantes de la música latina. “Este tema lleva un mensaje a la libertad de amar. Esa libertad que cada ser humano posee y debe ejercer. Las opiniones de la sociedad siempre estarán ahí. Pero nadie decide excepto el corazón. Yo siempre he ejercido ese derecho”, afirma la cantante.

Alejandro Santamaría - Dos Semanas

Una canción que relata las emociones involucradas en una relación a distancia y los diferentes factores que pueden afectarla, entre ellos, las promesas rotas. Tras el éxito de Discoteca y en búsqueda de hacer algo más orgánico, aparece una historia de la cotidianidad: la de un hombre que jura esperar a su novia mientras ella se va a estudiar al exterior dos semanas; le asegura no salir solo, pero lo hace y rompe su promesa con una noche de rumba. Los rumores de su salida empiezan a llegarle a ella y es ahí cuando él empieza desmentir lo que dicen sobre su forma de actuar.

