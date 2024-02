Isabella Castillo nos habla de su personaje en ‘El Señor de los Cielos’ y revela lo que pocos saben de ella

La espera terminó para los fans de El Señor de los Cielos, pues esta exitosa serie estrena su novena temporada este 13 de febrero por Telemundo a las 10PM/9C. El público ya esperaba ansioso la nueva entrega de esta emocionante historia protagonizada por Rafael Amaya, quien hace poco nos contó algunos detalles sobre el proyecto. Isabella Castillo, una de las guapas y talentosas actrices que conforman el reparto de esta producción, compartió también a HOLA! AMÉRICAS los pormenores de su personaje y reveló además lo que pocos saben de ella.

Isabella se integró hace varias temporadas a ‘El Señor de los Cielos’.

Isabella se unió a El Señor de los Cielos en su sexta temporada como Diana Ahumada, y desde entonces ha sido uno de los personajes más importantes de la trama. Encarnar a esta mujer ha sido sin duda uno de los retos más importantes de su carrera, pues ha tenido que adentrarse en una vida llena de tragedia. “Primero le mataron a su mamá y a su papá y eso la marcó de por vida”, contó.

Sin embargo, tras ese duro golpe se fijó una importante misión: “Se dedica a proteger a su hermana porque es la única familia que le queda”. Pero las circunstancias terminaron por arrastrarla a un mundo marcado por la violencia y el crimen. “Ella entra en el negocio del narcotráfico por su ex marido, que murió también”, contó.

La guapa actriz encarna a Diana Ahumada en la serie.

En esta nueva temporada, Diana se presenta ante el público con una imagen renovada, la cual tiene una poderosa razón detrás: “Tiene un cambio de look porque es prófuga de la justicia”. Pese al ambiente en el que se desenvuelve, el personaje de Isabella no deja de ser una mujer sensible. “A pesar de que ven a Diana como una chica muy fuerte y muy aguerrida, eso no significa que no se enamore fácil. Es muy enamoradiza también”, revela la actriz.

Amante de los caballos y cantante desde la infancia

Isabella nos compartió algunos detalles poco conocidos sobre ella, empezando por algo que seguramente nadie hubiera imaginado: “Tengo déficit de atención”, reveló. También nos habló de sus orígenes, los cuales la enorgullecen muchos. “Llegué a los tres años a los Estados Unidos. Soy cubana, orgullosamente cubana, y también mitad gringa, entonces soy ‘micha y micha’”.

La guapa actriz estpa orgullosa de sus raíces cubanas.

Más allá de su exitosa carrera en la actuación, esa guapa mujer tiene otra faceta artística menos conocida por el público, de la cual también nos habló un poco. “La música siempre ha sido parte de mi vida. Desde los cinco años estoy cantando, vengo de una familia musical y mi pasión de verdad es cantar”, nos reveló la actriz de 29 años, quien el año pasado protagonizó la película La Usurpadora, The Musical.

Isabella Castillo confesó que ama a los caballos.

Y en algo que no tiene nada que ver con su trabajo ni la industria del entretenimiento, la intérprete nos confesó su amor hacia los animales. “Amo los caballos. Me encanta montar. De hecho, me caí de uno”, recordó. Dicho incidente ocurrió en 2021, cuando se encontraba grabando la serie Malverde: El Santo Patrón. La caída le provocó una triple fractura en el hombro.

