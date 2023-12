En su mejor momento, Rafael Amaya se declara enamorado y admite: ‘Ya soy una mejor persona, una mejor pareja’

Dirías que, a través de los años ¿has aprendido a ser más cauteloso y diferenciar lo que es mejor de lo que no?

Sí, porque yo soy un guerrero de la verdad. Y pues se le anota a la gente, se ve y entiendes muchas cosas. Y dices, no, pues tengo 46… Ya todo lo que tenía que hacer ya lo hice y ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, pues mi vida ahora, ya después de todo lo que he hecho, pues está muy bien balanceada según mis principios, mi moral y mis hábitos también.