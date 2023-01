Rafael Amaya se sincera sobre su vida y su carrera: ‘Es un momento lleno de luz, lleno de paz’

Háblanos del mayor desafío que te enfrentaste en esta temporada

El mayor desafío yo creo que fue no entrar en la dinámica del personaje, no entrar en la sensibilidad de las escenas, pero no hay ningún obstáculo, nunca fue una dificultad porque para mí esto es como jugar, pero con responsabilidad.

Sí, obviamente te estresas antes de grabar porque soy mucho de la técnica de Stanislavski, te estresas ensayando y te relajas ejecutando. En el set llegas a jugar, llegas a crear, llegas a fluir. Antes pues sí, tienes que ensayar, tienes que practicar, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer todo para darle lo mejor al público. Sobre todo en esta serie que ha marcado pues diferencia y ha marcado una línea muy marcada en el género y en la forma en la que se hace la televisión en Latinoamérica.