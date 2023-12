Itatí Cantoral sobre su villana en ‘El Señor de los Cielos’: ‘Es la madre de Soraya Montenegro’

¿Cuál dirías que fue el punto de quiebre para esa transición de Blanca a Belén?

Este personaje logra deshacerse de su yugo y creer en sí misma cuando estuvo a punto de perder la vida en una golpiza. Entonces, como la habían golpeado tanto y ya estaba en terapia intensiva, se dio cuenta que valía más la pena morir que estar sometida ante quien sea, ante un hombre, en este caso, mujer o lo que sea, estar sometida a tu dignidad y tu valor como ser humano. Y este personaje me hizo reflexionar en mi vida de cómo esta mujer, a punto de perder la vida, dijo: “Bueno, pues si me van a matar, que me maten, pero yo voy a ser la dueña de mi vida. Porque de todas formas me golpean sin ser la dueña de mí, pues entonces que me maten, pero siendo la dueña de mí”. Y creo que esa es una gran reflexión.