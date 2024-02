Recuperan el famoso bajo de Paul McCartney que había sido robado hace 51 años

En septiembre del año pasado se inició una investigación para tratar de encontrar el famoso bajo de Paul McCartney, marca Höfner, que fue robado hace más de medio siglo. El instrumento que el exBeatle compró en 1961 por US$38, fue extraído en 1972 de la parte trasera de una camioneta en Londres, ocho años después de grabar Get Back durante las sesiones Let It Be, de 1969.

Paul McCarteney y su eterno bajo Höfner

“Por favor, ¿no es hora ya de devolver este bajo? O al menos decirnos qué pasó con él? No debería permanecer en el olvido para siempre”, fueron las palabras con las que la fábrica de instrumentos dio inicio a la búsqueda en 2023. El peculiar modelo ha estado históricamente vinculado a McCartney, que ha reconocido en numerosas ocasiones que se enamoró del instrumento por su diseño simétrico, parecido a un violín.

Finalmente, 51 años después, el músico británico vuelve a tenerlo en su manos y está “increíblemente agradecido” por su regreso. El Höfner, fue encontrado en el ático de una familia en Sussex, Inglaterra, gracias a la iniciativa de un proyecto llamado @thelostbassproject (el bajo perdido).

El famoso bajo Höfner, de Paul McCartney, ha vuelto a él

Después de que el proyecto pidió información para ayudar a reecontrarse a la otoñal leyenda del rock con su bajo, (y la ayuda del también bajista y colaborador del beatle, Nick Wass) una familia se puso en contacto con el equipo diciendo que tenían un viejo instrumento en el ático de su casa. El enorme misterio en la historia del rock and roll estaba resuelto.

“El instrumento ha sido autenticado por Höfner y Paul está increíblemente agradecido a todos los implicados”, dijo el portavoz del genio musical de 81 años.

Invaluable instrumento musical

El valor que tiene dicho bajo es múltiple, ya que no solo pudo haber sido vendido por una fortuna en alguna subasta sino que también posee un elemento sentimental para los amantes de la música que lo hace verdaderamente invaluable. Paul McCartney usó aquella guitarra con Los Beatles en éxitos como Love Me Do y She Loves You, cuando la mítica banda soñaba recién con la idea de la fama mundial y que se puede ver en las históricas fotografías de los de Liverpool en el bar “The Cavern”.

The Beatles en The Cavern, Liverpool, 1962

No se sabe cuánto podría costar en uno de los tantos remates millonarios que existen de coleccionistas, pero si hay precedentes de este tipo. Por ejemplo, la guitarra perdida de John Lennon se vendió por US$2,4 millones cuando reapareció casi medio siglo después. La guitarra con la que Kurt Cobain tocó en el recordado MTV Unplugged se ofreció por US$6 millones.

