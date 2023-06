The Beatles lanzará su ‘ultima’ canción con la voz de John Lennon gracias a la IA

Aquel sueño que millones de Beatlemaniáticos tenían de escuchar una nueva canción de The Beatles con la voz original de John Lennon, se hará realidad gracias a la Inteligencia Artificial. Así lo confirmó Paul McCartney, quien reveló que en los últimos años han estado trabajando en el tema que podría llevar por nombre Now and Then y que Lennon grabó para su amigo en 1978.

Aunque la canción existe desde hace más de cuatro décadas, no se había podido lanzar como sencillo por la baja calidad de la grabación que fue hecha en cinta y que, por más que se intentaba, no lograba escucharse bien como para que se hicieran público. Una idea que venía trabajándose tras el documental Get Back que Peter Jackson estrenó en 2021.

Pero gracias a los avances tecnológicos, eso quedó en el pasado, tal como lo expresa Paul en una reciente entrevista con Martha Kearney para BBC Radio 4. “A partir de una casete con una grabación bastante mala, la Inteligencia Artificial ha sido capaz de extraer la voz de John. Teníamos su voz y el piano”, comenta.

“Logramos separarlos. Tenemos la voz de John en estado puro, y hemos podido mezclar la grabación, para que se convierta en la última canción de The Beatles”, añade el exintegrante de la banda.

Tal revelación parecía algo normal para él, y por suerte para los fans a nivel mundial, McCartney hablaba de las ventajas y desventajas de la IA cuando se le ocurrió compartir la noticia. Sin embargo, el Beatle no dio más detalles de cuándo podremos escuchar esta nueva versión que se convertiría en la última canción de la agrupación que revolucionó la música en varios niveles y diferentes décadas.

La voz real de John Lennon

La noticia parecía utópica para quienes crecieron con la música de los cuatro fantásticos, incluso hay quienes pudieron haberla tomado como algo falso por las diferentes versiones de otros temas con voces de grandes como Michael Jackson o los integrantes de Oasis, sin ser ellos quienes cantan. Su voz es imitada por la IA casi a la perfección, logrando confundir a más de uno.

©Walt Disney Studios





Sin embargo, esta no es lo que sucede con Now and Then, ya que se trata 100% de la voz de Lennon, pues fue él quien grabó el casete y Yoko Ono, su última esposa, quien lo envió a Paul años después del asesinato de John en 1980.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.