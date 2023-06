¿Quién es Oriana Sabatini, la mujer que conquistó el corazón de Paulo Dybala?

En unas cuantas semanas Paulo Dybala y Oriana Sabatini celebrarán su quinto aniversario de novios, y a nadie le queda duda de que esta pareja tiene muchos años más juntos por delante. Y es que su historia de amor es digna de una película romántica, pues demostraron que la distancia no es obstáculo cuando los sentimientos son genuinos. Hoy ellos viven felices en Italia, apoyándose de manera incondicional en cada uno de sus proyectos. Es más que conocida la trayectoria del delantero en el fútbol argentino, así como su prometedora carrera en Europa. Y ella no se queda atrás, es toda una celebridad, y aunque algunos no lo saben, ya era famosa mucho antes de dedicarse a la música y la actuación.

Oriana y Paulo llevan casi 5 años de relación

Oriana es hija de la conocida actriz venezolana Catherine Fulop —quien cobró fama gracias a su papel en la telenovela Abigail (RCTV)— y del actor empresario Osvaldo Sabatini. Los padres de la joven cantante se flecharon cuando trabajaron juntos en un proyecto hace más de 29 años, aunque se casaron hasta 1998, cuando Oriana tenía ya dos años.

Oriana nació el 19 de abril de 1996 en Buenos Aires, y tiene una hermana menor llamada Tiziana, de 24 años, que aunque es mucho menos mediática que ella, también tiene una gran comunidad de seguidores en redes sociales.

Oriana heredó el talento y atractivo de sus padres

Dadas las carreras de sus famosos padres, no fue de extrañar que Oriana quisiera seguir sus pasos en la industria del entretenimiento. Para ello se preparó desde niña, pues cursó estudios en canto, piano y teatro. Se sabe que además de prepararse en su país natal, estuvo un tiempo la New York Film Academy.

Al igual que su madre, incursionó en el modelaje antes de dar el salto a la pantalla chica con su primera actuación en la telenovela uruguaya Porque te quiero así, en 2011, teniendo apenas 15 años por medio de una participación especial. Desde entonces ha participado en distintas series argentinas, obras de teatro, así como el reality de talento Tu Cara Me Suena 2 (Telefe, 2014). En 2018 participó en la película Perdida (Dir. Alejandro Montiel).

Además de guapa, es una mujer talentosa

Su faceta como cantante

Si bien desde su trabajo en el teatro musical en 2014 ya había mostrado su talento como cantante, fue años después que esta faceta de su carerra cobró más relevancia. En julio de 2017 fue telonera de Ariana Grande en su visita a Argentina como parte de su gira Dangerous Woman Tour, teniendo la oportunidad de mostrar varias de sus canciones ante un gran público.

En ese mismo año fue telonera de la famosa banda británica Coldplay, que concluyó su gira A Head Full of Dreams Tour en Argentina. Un año después, en 2018, se presentó en el festival Lollapaloza Argentina y compartió tarima con la famosa banda estadounidense Red Hot Chili Peppers.

El año pasado lanzó varios sencillos: Chin Chin, Perro, Error y Sola son algunos de ellos, y hace apenas unas semanas estrenó Coco Chanel de la mano del rapero italiano Boro Boro. De hecho, hace unos días se presentó junto a él en Roma en el Festival della Generazione Zeta y para luego repetir juntos frente al icónico Arco della Pace en Milán.

Oriana acaba de presentarse exitosamente en Roma y Milán

