¿Ya no quieren escucharlo más? Así reaccionaron los hijos de Mariah Carey a su éxito navideño

En la larga y vasta trayectoria musical de Mariah Carey hay un tema en especial que se ha convertido en todo un emblema para esta temporada, se trata de All I Want For Christmas Is You. La Navidad no es lo mismo sin aquella canción lanzada por la intérprete estadounidense hace casi 30 años, por lo que en estos días es común escucharla en todos lados. Sin embargo, hay un par de personas a quienes al parecer ya no complace oír este tema, y lo más curioso es que se trata de los propios hijos de la cantante.

Un divertido video compartido por la propia Mariah en Instagram muestra la reacción de sus hijos, Monroe y Moroccan —fruto de su extinto matrimonio con Nick Cannon—, a su famosa canción navideña, la cual aparentemente están un poco cansados de escuchar año con año.

En el videoclip se ve a la familia de la cantante reunida frente a su árbol de Navidad, y cuando Carey se dispone a cantar su éxito musical sus hijos reaccionan con muy poco entusiasmo. “Mamá, por favor, no tienes que hacerlo todo el tiempo, todo el tiempo”, piden los mellizos de 12 años con un poco de hartazgo en sus expresiones.

Mariah, vestida con un ceñido catsuit inspirado en Santa Claus, insiste en entonar su éxito musical pese a la protesta de sus hijos, y cuando ellos ven que ella está decidida, terminan por abandonar la escena. La cantante se queda sola frente al árbol, cantando All I Want For Christmas Is You con mucho sentimiento para deleite de sus fans.

“¡Tenía que hacerlo! ¡¡Feliz Nochebuena!!”, escribió Carey al publicar este video, el cual seguramente fue ingeniosamente ideado por ella y sus hijos. “Enfrenté al frío y le di mi propio toque al trend”, agregó en su video. Y es que en esta temporada muchos usuarios de redes sociales se han sumado al ambiente festivo publicando videos con la famosa canción.

Su gran sentido del humor

Esta no es la primera vez que Mariah bromea sobre su icónica canción navideña. A finales de octubre, una vez concluidos los festejos de Halloween, la cantante publicó un divertido video en el que se le veía en un gran bloque de hielo dentro de una cámara de congelamiento que tenía marcada la fecha del 1 de noviembre. Una vez cumplido el plazo, Carey inicia su proceso de descongelamiento con ayuda de varias personas con disfraces de Día de Brujas.

En fundada en un traje navideño, Mariah lanza su conocido verso: “¡It’s time!” en cuanto el hielo se rompe, e inmediatamente se transporta un lugar con decoración festiva, regalos y gente con uggly sweaters, así como sus pequeños Monroe y Moroccan riendo y saltando mientras suena All I Want for Christmas is You.

