Llegó la época más maravillosa del año, como lo declara acertadamente el clásico tema de Andy Williams (It’s the most wonderful time of the yeaaaar!), y con ella la reaparición de su reina indiscutible: Mariah Carey. Su voz ha comenzado a sonar en todas partes. Y no es para menos. En 2018, su hit All I want for Christmas is you, rompió el récord de más escuchas en un solo día con 10.82 millones de reproducciones en 24 horas, y para 2019, superó dicha cifra con 12 millones de plays. Además, la cantautora ha obtenido tres récord mundiales Guinness por la melodía (la holiday song mejor clasificada en el Billboard U.S. Hot 100 por una solista, la canción más reproducida en Spotify en 24 horas y la mayor cantidad de semanas en el Top 10 de temas navideños de Reino Unido).

Hagamos una pausa. Siéntate y relájate para conocer la siguiente información: en 2017, se informó que el himno de las fiestas decembrinas generó 60 millones de dólares en regalías. Un número que año con año crece. What??? Quién diría que la composición que Mariah escribió en menos tiempo de lo que se tarda haciendo su rutina de maquillaje (dicho por ella misma), lograría lo inimaginable. Por eso, note to self: nunca subestimes. NADA.

Los libros que Mariah Carey, reina de la Navidad, recomienda

Súbele en volumen a tu playlist navideña (o no, si eres un poco Grinch) y conoce qué libros te recomienda la estrella de Hollywood para hacer tus tiempos libres más amenos.