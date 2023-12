¿Se terminó? Las pistas que apuntan a la ruptura de Mariah Carey y Bryan Tanaka

Luego de que se diera a conocer que Bad Bunny y Kendall Jenner habían puesto fin a su relación, parece que Mariah Carey y su novio Bryan Tanaka han decidido terminar a su romance. Desde hace varios días empezaron a correr los rumores de que la cantante y el bailarín, quienes están juntos desde 2016, habrían dado por terminada su relación. Las pistas que han llevado a esta conclusión son varias, por ejemplo, que Mariah Carey ha viajado en solitario en su Merry Christmas One and All! Tour.

©GettyImages



Mariah Carey y Bryan Tanaka en diciembre de 2022

De acuerdo con medios como E! News, Bryan no ha estado presente en la gira, la cual arrancó a mediados de noviembre. Además de esta ausencia en los conciertos de Mariah, su nula interacción en las redes sociales ha sido notoria. Las fotos donde aparecían juntos o los mensajes y likes son cosa del pasado; de hecho, la última vez que Bryan publicó una imagen al lado de Mariah fue en el cumpleaños de ella, hace nueve meses. Sin embargo, aún se siguen mutuamente en Instagram. “Esta es una de mis fotos favoritas”, escribió junto a la imagen, publicada el 27 de marzo. “Feliz aniversario, mi bella reina”.

En tanto, la última aparición de Tanaka en las redes de Mariah se remonta a la Navidad de 2022. En ese momento, la cantante de Always Be My Baby compartió una foto de ella y Bryan como así como una foto con sus dos hijos, los mellizos Moroccan y Monroe de 12 años, que comparte con su expareja Nick Cannon.

©@mariahcarey



Esta fue la última foto que Mariah compartió al lado de Bryan Tanaka

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que hayan puesto fin a su relación. Sin embargo, será cuestión de días para saber qué es lo que en realidad sucede entre ambos. Cada año, Mariah se va de vacaciones a Aspen, Colorado, donde pasa las fiestas de Navidad al lado de sus hijos. Si a este viaje se suma Bryan, esto indicaría que siguen juntos y que las pistas anteriormente mencionadas son meras coincidencias. En caso de que esté ausente, esto apuntaría a una ruptura.

©@mariahcarey



Mariah Carey con sus mellizos en la Navidad del 2022

“Es una época del año muy ocupada para mí, pero trato de tener algunos días en los que simplemente pasemos tiempo en casa, nos relajemos, decoremos y cocinemos algunos de nuestros platos navideños favoritos, ¡que incluyen mis verduras sazonadas!”, dijo la cantante a E! News en diciembre de 2022. “También nos encanta viajar a Aspen, que realmente parece un paraíso invernal. Los niños van a las pistas, juegan en la nieve, es una especie de experiencia festiva que no podemos vivir en casa”, agregó.

Vídeo Relacionado: Angelina Jolie habla sobre su vida social después de su divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.