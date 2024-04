Mariah Carey deslumbra en la primera noche de su residencia en Las Vegas

Este fin de semana inició la residencia en Las Vegas de Mariah Carey titulada “The Celebration of Mimi”.Una residencia de 16 shows en los que celebra el porvenir de su 20º aniversario correspondiente a su hit álbum “The Emancipation of Mimi”.

Aunque la cantante se ha presentado anteriormente en Las Vegas, el show tiene un gran setlist que celebra lo mejor de su carrera y lo interpreta de manera cronológica. La cantante recuerda a lo largo de su show los momentos más significativos de su carrera.

Los looks de Mariah durante su show

La intérprete de “Fantasy” cambió de atuendo cada que cambiaba de álbum o era, y conforme avanzaba su show, presumió looks Haute Couture de diseñadores como Laura Basci de quien vistió un little black dress con detalles de brillos que la hacían resaltar sobre la escenografía.

La expareja de Luis Miguel también vistió un vestido largo Valdrini Sahiti, quienes ya han trabajado de la mano con Beyoncé para vestirla en su gira “Rennaisance Tour”, así como la ganadora del Oscar, Da’vine Joy Randolph para el after-party de los mismos premios.

No cabe duda que su atuendo más destacado es un Sophie Couturecustom made para la cantante en dorado, strapless y con corte princesa que incluye una apertura en medio de la falda. Este lo combinó con un par de medias con aplicaciones que la hacen lucir espectacular.

El proceso de elegir los looks

Cuando se trata de una residencia, generalmente se trata de elegir looks glamurosos que resalten y sean dignos de las divas que se reinventan y a la par se adueñan del escenario por una temporada definida.

Mariah Carey trabaja con Wilfredo Rosado, su stylist de confianza, con quien seleccionó los looks de su residencia. Fue Rosado también quien la vistió para la ceremonia de los más recientes Premios Grammy, y por supuesto su presentación navideña el pasado diciembre “Merry Christmas One and All”.

Los looks evolucionan a lo largo de su presentación y son parte de la historia de cada éxito musical en su carrera. Carey cierra su presentación cantando “We Belong Together” y “Fly Like a Bird” con un vestido de mesh y pedrería Swarovski. Un final romántico en el que la cantante cierra de la manera más perfecta. Sin duda un show que vale la pena tener en la mira en tu próximo viaje a Las Vegas.