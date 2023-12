Luego de semanas de rumores, la cantante y el futbolista confirmaron su separación el 1 de agosto, luego de dos años de relación. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribió Tini en sus redes sociales, mensaje que fue replicado por Rodrigo.

Tan pronto como se confirmó la ruptura, empezaron a circular rumores sobre las causas, y hubo quien sugirió una supuesta infidelidad como motivo. Sin embargo, días después, la cantante se puso en contacto con el comunicador argentino Ángel de Brito para desmentir tales versiones.

“Algo que puntualizó Tini es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene’”, dijo el conductor en su programa LAM (América TV). Hace apenas unas semanas, se especuló sobre la posibilidad de una reconciliación, pro hasta ahora no se ha confirmado nada.