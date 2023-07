Desde París, Alejandra Espinoza se prepara para uno de sus mayores retos como corredora

Quienes conocen a Alejandra Espinoza saben que tiene una pasión más allá de la actuación y de su carrera en la televisión, se trata del running. En los últimos años, la actriz ha cosechado importantes logros en esta disciplina, uno de los más recientes fue su participación en la maratón de París. Meses después de aquella satisfactoria carrera, la estrella de telenovelas ha regresado a la capital francesa, pero esta vez para seguir preparándose para otro importante desafío como corredora: la maratón de Chicago.

Alejandra se encuentra nuevamente en París

Este 6 de julio, desde muy temprano, Alejandra compartió con sus seguidores en Instagram algunos vistazos de su visita a la llamada ‘Ciudad de la Luz’. “Lo mejor de correr temprano es que puedes turistear sin tanta gente”, escribió en su publicación, la cual de inmediato acumuló miles de ‘me gusta’. La exreina de belleza ha demostrado ser muy disciplinada en su entrenamiento, y eso incluye madrugar, hábito que a menudo tiene sus recompensas.

La primera foto del álbum de esta escapada por París mostraba a Ale posando junto al monumento icónico de la capital francesa iluminados por los primeros rayos del sol: la Torre Eiffel. La actriz salió a correr en un cómodo short negro y top azul, y sus infaltables tenis deportivos. Además, llevó consigo unos audífonos, seguramente para escuchar su música favorita a cada paso.

La actriz tiene un físico impresionante resultado de sus entrenamientos

En su recorrido, Alejandra también hizo una parada en el emblemático Arco de Triunfo, donde también posó luciendo su trabajado físico. Tal como ella misma lo señaló, gracias a que salió a correr muy temprano, las calles estaban casi vacías, por lo que pudo hacer hermosas fotos. También hizo una hermosa foto del río Sena al amanecer, y también pasó por el famoso Puente Alejandro III.

Ale compartió unas hermosas postales de su paseo matutino por París

Echa de menos a su familia

Si bien la actriz ha dejado ver que está disfrutando este viaje a Francia y sus entrenamientos matutinos. también ha admitido echar de menos a su familia. “No importa si son muchos o pocos días lejos de ustedes, es igual de difícil”, confesó al compartir la videollamada que hizo con su pequeño hijo Matteo.

Hace unas semanas, la actriz se sinceró precisamente sobre lo mucho que valora estar con su hijo, y sobre cómo esto ha influenciado sus decisiones profesionales. En entrevista con ¡HOLA! Américas, Alejandra explicó que a pesar de que le gusta hacer telenovelas, hoy en día no está dispuesta a tomar proyectos así de exigentes. “Desde que nació mi hijo, lo más importante es él y la actuación me consume demasiado tiempo”, dijo. “Mi ánimo no me da, no soporto estar lejos de mi hijo”, admitió.

