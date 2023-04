A pesar de estar lesionada, Alejandra Espinoza triunfa en el maratón de París

¡Alejandra Espinoza lo logró! La presentadora de Univision corrió el maratón de París el pasado domingo 2 de abril, logrando así uno de sus más grandes sueños. A través de sus redes sociales, la conductora de Mi Famoso y Yo dio un vistazo de lo emocionante que fue esta experiencia, la cual disfrutó de principio a fin, a pesar de que vivió momentos de incertidumbre durante las 26 millas (42 kilómetros) que corrió. Una noche antes de correr el maratón, ‘Ale’ reveló que presentaba una lesión en la pierna, la cual se dio hace unas dos semanas.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza celebrando su logro en el Arco del Triunfo

Después de un diagnóstico médico, la presentadora reveló que padecía tendinitis, que se presenta cuando un músculo se inflama. El dolor es tal que impactó en la rodilla. Los expertos que la atendieron en Los Ángeles le indicaron que era una lesión común entre los corredores.

A pesar de la lesión, ‘Ale’ no se dio por vencina y seguió adelante con sus planes. En sus stories, publicó unos videos en los que aparece caminando hacia el punto de salida de la carrera. Horas después publicó un video más, luego de correr el maratón. La también actriz confesó que fue una carrera muy dura, pues se detuvo en dos ocasiones por un dolor que presentó en la rodilla.

“Terminé el maratón. No sé cuánto tiempo hice, pero aguanté... tengo muchas ganas de llorar. Me paré como dos o tres veces a estirar, me dolía un poquito la rodilla por ahí del km 23. Me detuve otra vez en el km 36, volví a estirar y seguí”.

En esta aventura por Europa, Alejandra viajó bien acompañada por su esposo Aníbal Marrero, una de sus hermanas y su cuñado, quienes fueron su mayor apoyo durante el día del maratón. Incluso, ellos la acompañaron al punto de salida en las primeras horas de la mañana del domingo 2 de abril.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza con su medalla

“¡Tres meses de entrenamiento se resumen en esto! Para este maratón me preparé como para ningún otro y también me dio muchos dolores de cabeza por eso estoy muy orgullosa de mí y les digo esta medalla sí que me la merezco”, escribió con gran orgullo junto a una serie de fotos en las que aparece presumiendo su medalla en el Arco del Triunfo, uno de los puntos más emblemáticos de la capital francesa.

©@alejandraespinoza



‘Ale’ en el Arco del Triunfo con Aníbal

Su esposo fue el más orgulloso al verla triunfar y también le dedicó unas palabras por su gran hazaña. “¡Mi Wonder Woman! Esto demuestra lo que eres como ser humano no importa la lastimadura lo lograste y con éxito. Como todo en la vida que te propones. Estoy muy orgulloso de ti. Y lo más feliz que me hace es verte feliz. Te amo fea”, comentó el coreógrafo junto a unas fotos en las que aparece junto a ‘Ale’.

Sebastián Yatra, Karla Martínez, Lourdes Stephen, Clarissa Molina, Olga Tañón y más celebridades y amigos cercanos de la presentadora de televisión reaccionaron al post en el que ‘Ale’ celebró por todo lo alto su paso por el maratón de París.

La inscripción a la carrera fue parte del regalo de Navidad que su esposo e hijo le hicieron el año pasado, pues saben lo mucho que le gusta correr. Además de esto, padre e hijo le obsequiaron unos tenis y un conjunto deportivo, el cual lució con mucho orgullo.

