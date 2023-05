Julio Iglesias desmiente los rumores de su salud con un contundente mensaje

Desde hace unos días, el nombre de Julio Iglesias ha resonado en los medios de comunicación. Algunos de los reportes difundidos señalaban que el cantante estaba en un delicado estado de salud, al punto de que estaba en una silla de ruedas y que tendría un daño a nivel cognitivo, al punto de no recordar las letras de sus canciones. Ante estas falsas informaciones, el intérprete de Me olvidé de vivir usó sus redes sociales para desmentir esas versiones, además de compartir una fotografía reciente. Esta no es la primera vez que el cantante hace frente a los rumores de su persona; en agosto del año pasado desmintió padecer de Alzheimer.

Julio Iglesias cumplirá 80 años en septiembre próximo

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, se lee en la primera parte de su mensaje.

Julio Iglesias desmintió los rumores de su salud

El cantante se refirió a los rumores que han surgido sobre su salud, asegurando que con malintencionados. “No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad…”.

Para finalizar, el artista de 79 años se refirió a su más reciente imagen, en la que incluso aparece con bigote. “Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre”.

Las reacciones de su post

Julio Iglesias Jr., uno de los hijos del cantante, replicó la foto y le dedicó unas palabras: “Mi padre, campeón del mundo. Te amo”.

Decenas de amigos y colegas del medio, así como sus fans aplaudieron su actitud ante los rumores, se alegraron de tener noticias de él y de verlo tan de buen ánimo. Alejandro Fernández comentó el post de Julio Iglesias con el siguiente mensaje: “Échele crack, lo quiero y espero saludarte muy pronto”.

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ fue otro de los que comentó el post de su querido amigo. “Cuando se está a la altura que tú estás, los de abajo tratan de llevarte a su nivel, pero te puedo asegurar que son muy pocos. Somos más los que te apreciamos y queremos verte otra vez en el ruedo, como siempre como un campeón, como el más grande de todos, y yo, personalmente si me encantaría volver a catar junto a ti, síguete preparando campeón que millones de personas te estamos esperando con los brazos abiertos, tu amigo y hermano de siempre”.

“Más majo que las pesetas”, comentó Natalia Jiménez. Otros personajes de diferentes esferas también reaccionaron a su publicación, como el futbolista Iker Casillas: “El genio más grande”.

