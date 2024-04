Julio Iglesias Jr. habla sobre su padre y revela el curioso apodo con el que lo llamaba de niño

Julio Iglesias Jr. vive un momento de plenitud en todos los aspectos de su vida, pues aunado a su éxito en sus emprendimientos, se encuentra feliz y enamorado de Ariadna Romeo, su actual novia. La vida de la que hoy goza es resultado en buena medida de las grandes enseñanzas y el apoyo que sus padres les dieron desde que era pequeño. En un entrevista con nuestra revista hermana ¡HOLA! España el cantante y empresario se ha sincerado sobre su relación con su papá, Julio Iglesias, y ha revelado algunos curiosos detalles, incluido el simpático sobrenombre que usaba con él.

Julio Iglesias habló sobre su relación con su papá.

Julio José respondió el ‘TEST ‘Todo sobre mi padre’, revelando de entrada el valioso consejo que le dio su papá. “Ser feliz y rodearte de gente maravillosa, o intentarlo, por lo menos”, comentó, y reconoció que es igual a su progenitor en los gestos y que le gusta que la gente le diga que se parecen.

Al hablar de las similitudes con el físico del intérprete de Baila Morena, Julio Jr. aseguró haber heredado uno de los rasgos más distintivos de su padre: su sonrisa. Cuestionado sobre el recuerdo más bonito que recuerda con el experimentado cantante, el hermano mayor de Enrique Iglesias respondió: “Ir de gira con él cuando era muy pequeño”.

Julio Iglesias, Isabel Preysler y sus hijos Chabeli, Julio y Enrique.

Julio reveló a su vez que el regalo de su papá que más le ha gustado fue que le pagara la universidad. El español de 51 años estudió comunicación en la Universidad de San Francisco, en California, y luego se preparó en interpretación en México, pues antes de incursionar como cantante sopesó dedicarse a la televisión, de hecho, participó en la serie estadounidense Out of The Blue.

Al hablar de las cualidades que a su padre le gustan de él, Julio confesó que la principal de ellas es su sentido del humor. Pero sin duda una de las revelaciones más inesperadas fue la del sobrenombre con la que el cantante de 80 años se refería a él cuando era niño: Kung Fu. Sin embargo, no ahondó en las razones detrás de este curioso apodo.

En un gran momento en cuestiones del corazón

Tras su separación el año pasado de la brasileña Vivi Di Domenico, Julio Iglesias Jr. se dio una oportunidad con la guapa modelo cubana Ariadna Romero, y tal parece que las cosas marchan viento en popa entre ellos.

Julio está feliz y enamorado.

“Conocí a Ari a Estados Unidos, la conocí en Miami, concretamente... En un restaurante, ella estaba trabajando ahí y la conocimos y empezamos a hablar y nos cayó muy bien y nos hicimos amigos. Y ahí es como prácticamente empezó todo. Llevamos 10 meses”, contó hace unas semanas a ¡HOLA! España.

“Tenemos una relación bastante formal, ahora yo creo que el tiempo lo dirá todo ¿no? Yo tengo una relación muy bonita con ella, me parece una chica fantástica y estoy muy contento”, dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de casarse. También reveló que sí le gustaría convertirse en un hombre de familia. “Sí, es algo que siempre he querido, me encantaría formar una familia”, comentó y habló de tener “4 o 5 hijos”.