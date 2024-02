Julio Iglesias llevará la fascinante historia de su vida a Netflix: ‘He decidido contar la verdad’

¡Netflix ha logrado lo imposible! El grande del streaming ha llegado a un acuerdo con Julio Iglesias para llevar su vida a la pantalla. Por primera vez, esta leyenda viva de la música participará en el proceso creativo de una ficción donde contará todo sobre su vida y su increíble trayectoria musical. Todas sus vivencias, tanto a nivel profesional y personal, quedarán al descubierto por medio de un interesante relato sobre los pasajes que lo definieron como artista y persona.

©Cortesía Netflix



Julio Iglesias contará la historia de su vida en una serie

La serie, que aún no cuenta con protagonista y apenas está en etapa de desarrollo, llega en el otoño del ídolo musical que ya va cruzando la edad de 80 años. Aunque ya existen varios trabajos biográficos del cantante español, lo cierto es que este proyecto es el primero que cuenta con su permiso y asesoramiento.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, ha afirmado Julio Iglesias.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix. exteriorizó su agradecimiento con Julio Iglesias por permitirles llevar a cabo este fascinante proyecto. “Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta”, expresó el ejecutivo.

A lo largo de su carrera, Julio Iglesias ha sido reconocido con innumerables premios, incluyendo el de los Récords Guinness como el artista latino que más discos ha vendido en el mundo y un premio por su trayectoria de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos, una distinción otorgada únicamente a las leyendas de la música.

De momento, no hay una fecha específica de estreno para la serie. Se espera que Netflix comparta más detalles sobre la producción a lo largo de este año.

